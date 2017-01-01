5 гривен — на январский исполком выносится проект решения о повышении тарифа на проезд в маршрутках Херсона именно до такой цифры.
По информации издания Самиздат
, заседание должно состояться 31 января.
Если исполком поддержит повышение стоимости проезда в маршрутках, то цена до 5 гривен повысится с 13 февраля. Именно так сказано в проекте решения.
Представители херсонских фирм-пассажироперевозчиков еще с прошлого года оббивают пороги городских властей с просьбой пересмотреть тариф. Среди основных аргументов маршрутчиков то, что с момента последнего поднятия тарифа до 3 гривен в 2014 году цены подскочили в несколько раз: на топливо – на 170%, на запчасти – в 3-4 раза. И это не говоря о повышении курса доллара и росте минимальной заработной платы.
«На протязі 2016 року підприємства — перевізники неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування з приводу необхідності приведення тарифів на перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня.
У серпні 2016 року підприємства – перевізники подали до управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку розрахунки тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, здійснені відповідно до Методики розрахунку тарифів. За підрахунками підприємств – перевізників, вартість послуги з пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Херсоні з перевезення одного пасажира має складати 6 грн.
У останньому зверненні за вх. 8-22937-10/20 від 15.12.2016, підприємства – перевізники вкотре обґрунтовують необхідність підвищення тарифів до 6 грн. у зв’язку із збільшенням, у порівнянні з 2014 роком цін на пально-мастильні матеріали більш ніж на 10% та збільшення витрат перевізників відповідно до розрахунку середньої вартості перевезення одного пасажира на міських автобусних маршрутах загального користування. Крім того, підприємства — перевізники посилаються на заплановане зростання мінімальної заробітної плати у 2017 році до 3200 грн., що призведе до значного збільшення видатків на оплату праці та податкових зобов’язань», — говорится в пояснительной записке к проекту решения за подписью первого заммэра Игоря Козакова.
Так же, согласно проекта решения Херсонского городского исполнительного комитета, стоимость проезда в троллейбусах города может составить 2,5 грн. Напомним, сейчас тариф составляет 1 грн. 25 коп. О необходимости повышения стоимости проезда неоднократно заявляли в руководстве КП «Херсонэлектротранс». Однако озвученная ранее цифра составляла 2 грн. Если проект решения поддержат, то тариф поднимется с 13 февраля.
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