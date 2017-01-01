Відповідно до умов договорів оренди землі власники земельних паїв за 2016 рік мають отримати понад 623 млн. гривень орендної плати. Це на 101,3 млн. гривень більше, ніж у 2015 році. Загальна сума очікуваних виплат за користування землею збільшилася завдяки підвищенню орендної ставки відповідно до чинного законодавства.
На кінець грудня орендарі сплатили власникам земельних паїв понад 526 млн. гривень – трохи більше ніж 84% від передбаченої угодами орендної плати. Загалом в області діють більш ніж 131 тис. договорів про користування земельними паями на загальній площі близько 818 тис. гектарів. Близько половини укладених угод – це середньострокові договори тривалістю 8 – 10 років.
Середній розмір плати за оренду земель приватної власності становить 762,8 гривень за 1 га, що на 15,4% більше, ніж у минулому році. Найвища вартість оренди землі у Нововоронцовському районі – 1047,5 грн./га, найнижча – близько 304 грн./га, у Каланчацькому.
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