Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті облради. Назва: про надання гірничого відводу для видобування корисних копалин місцевого значення вапняків Білокриницького родовища вапняків (ділянка Основна) ТОВ «Одеська пересувна механізована колона».
У преамбулі нормативно-правового акту зазначено, що заяву товариство ТОВ «Одеська пересувна механізована колона» подало від 12 грудня 2016 року № 08/12.Також зазначена юридична особа має відповідний пакет документів щодо надання гірничого відводу для видобування корисних копалин місцевого значення вапняків Білокриницького родовища (ділянка Основна), розташованого у Великоолександрівському районі Херсонської області.
Депутати планують надати гірничий відвід площею 51,68 га, що знаходиться 1,0 км на південний схід від с. Кар’єрне Великоолександрівського району Херсонської області, на термін дії спеціального дозволу на користування надрами товариству з обмеженою відповідальністю «Одеська пересувна механізована колона» для видобування корисних копалин місцевого значення вапняків Білокриницького родовища (ділянка Основна), розташованого у Великоолександрівському районі Херсонської області.
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