МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Депутати облради планують надати дозвіл для видобування корисних копалин (вапняків. Білокриницьке родовище) ТОВ «Одеська пересувна механізована колона»
Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті облради. Назва: про надання гірничого відводу для видобування корисних копалин місцевого значення вапняків Білокриницького родовища вапняків (ділянка Основна) ТОВ «Одеська пересувна механізована колона».

У преамбулі нормативно-правового акту зазначено, що заяву товариство ТОВ «Одеська пересувна механізована колона» подало від 12 грудня 2016 року № 08/12.Також зазначена юридична особа має відповідний пакет документів щодо надання гірничого відводу для видобування корисних копалин місцевого значення вапняків Білокриницького родовища (ділянка Основна), розташованого у Великоолександрівському районі Херсонської області.

Депутати планують надати гірничий відвід площею 51,68 га, що знаходиться 1,0 км на південний схід від с. Кар’єрне Великоолександрівського району Херсонської області, на термін дії спеціального дозволу на користування надрами товариству з обмеженою відповідальністю «Одеська пересувна механізована колона» для видобування корисних копалин місцевого значення вапняків Білокриницького родовища (ділянка Основна), розташованого у Великоолександрівському районі Херсонської області.




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 08:32   ::  Посмотрели: 49  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее


Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее


Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"