Таке рішення прийнято на засіданні робочої наради щодо забезпечення проведення відкритого конкурсу на кращу проектну пропозицію меморіального комплексу на честь захисників незалежної України різних поколінь.
Представники фахових структурних підрозділів обласної державної адміністрації та міської ради разом з начальником обласної інспекції з охорони пам’яток історії та культури Іваном Солоницьким та секретарем міської ради Оленою Урсуленко визначили умови та правила проведення конкурсу.
Так згідно з положенням,16 січня 2017 року буде оголошено конкурс на кращий проект і прийом заявок для участі буде тривати до 1 лютого 2017 року.
Результати конкурсу будуть оприлюднені 13 березня 2017 року.
На сайті облдержадміністрації в окремому розділі буде міститись повна інформація, яка стосується проведення конкурсу.
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