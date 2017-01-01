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Розміщення полігону відходів в межах м. Олешки не планується
Нагадаємо, 28 грудня в прямому ефірі регіональної дирекції НТКУ «Скіфія» голова облдержадміністрації відзвітував за 8 місяців роботи його команди у 2016 році. До розмови долучились і мешканці області, питання яких було розглянуто як під час ефіру, так і ті, що надходили пізніше.

Так, у відповідь на запитання мешканки Винрозсадника стосовно розміщення сміттєзвалища на території м. Олешки голова міської ради Дмитро Воронов повідомив, що розміщення полігону твердих побутових відходів в межах м. Олешки не планується.

Більш детально Олешківська міська рада поінформувала про те, в межах міста планується розміщення об’єкту будівництва – «Сміттєпереробний завод із сортувальною лінією, майданчиком для тимчасового складування відходів, в районі очисних споруд в м. Олешки (Цюрупинську)» на земельній ділянці, площею 22,5386 га, що надана в постійне користування комунальному підприємству «Підприємство по поводженню з відходами».

При процедурі вибору земельної ділянки для будівництва об’єкту була розроблена та затверджена містобудівна документація – «Детальний план території» та забезпечено проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Місце розміщення об’єкту відповідає Плану зонування м. Олешки, затвердженому рішенням міської ради №1139 від 03.06.2015 року. Навколо вказаного об’єкту встановлена 500-метрова санітарно-захисна зона, в межах якої жодного об’єкту містобудування немає. Відстань від меж ділянки землевідведення під будівництво заводу до найближчих присадибних ділянок складає — біля 900 мп, до території з умовною назвою «Винрозсадник» – більше 1,1 км.

Станом на сьогодні проект першої черги будівництва (стадія «П») отримав позитивний висновок державної експертизи щодо дотримання вимог до міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної безпеки, щодо кошторисної частини проекту будівництва тощо.

В міському бюджеті 2017 року заплановано кошти на подальше проектування об’єкту будівництва. Після затвердження розробленого проекту виконавчими органами міської ради планується проведення конкурсу з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного заводу із урахуванням вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність».




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