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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
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Завтра відбудеться брифінг звільненого директора КУ «Херсонський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Сергія Ротоноса
Завтра, о 14.00 у прес-клубі «Новий День» відбудеться брифінг директора комунальної установи «Херсонський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Херсонської обласної ради (з 2004 року) Сергія Ротоноса на тему: «Рейдерські захоплення спортивних закладів Херсонщини, або Хто з депутатів обласної ради, переступаючи закон, вважає себе «господарем херсонського спорту».

Упродовж 2016 року не вщухали пристрасті навколо херсонського спорту. Були численні перевірки діяльності спортивних шкіл, мітинги «обуреної громадськості», скасування Міністерством молоді та спорту України спеціалізацій та вищих категорій у двох херсонських веслувальних школах. Море «інформаційного галасу» походило від осіб, фактично сторонніх до спорту, котрі намагалися удавати з себе експертів.

Однак усе це було лише початком… Кульмінацією наприкінці року стає низка рейдерських захоплень закладів фізичної культури та спорту. Поки що сталося їх 4. Який стане наступним? Хто виграє від застосування брудних схем на межі з законом? І хто має владну силу їх зупинити?





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