Державна прикордонна служба України продовжує здійснювати системний комплекс заходів, направлений на протидію протиправній діяльності, в тому числі й на адміністративній межі з ТОТ АР Крим. Ця робота проводиться у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами. Активна боротьба прикордонників нерідко наражається на супротив з боку протиправних елементів, які усіма методами намагаються перешкоджати роботі охоронців кордону, а також вдаються до погроз.
Так, учора одному із начальників відділів прикордонної служби Бердянського загону невідомі жбурнули цеглину та розбили вікно в його помешканні. Ще одному з прикордонників цього ж загону нещодавно із мисливської рушниці порушники вистрілили у вхідні двері помешкання. На щастя, ніхто від таких дій не постраждав, співробітники Держприкордонслужби в цей час перебували на службі.
По обом випадкам представниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин та причетних до протиправної діяльності. Відмітимо, що прикордонне відомство також проводить відповідні перевірки та захищатиме права військовослужбовців, які сумлінно охороняють інтереси нашої держави.
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