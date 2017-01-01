Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті Херсонської обласної ради. Назва: Про обласну програму
«Ліси Херсонщини» на 2017 – 2020 роки
Програма приймається з метою збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів.
Депутати планують затвердити обласну програму «Ліси Херсонщини» на 2017 – 2020 роки. Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, державному підприємству «Степовий філіал УКРНДІЛГА», державному спеціалізованому підприємству «Херсонлісозахист» після затвердження обласною радою обласної програми «Ліси Херсонщини» на 2017 – 2020 роки забезпечити її виконання та врахувати основні її показники щорічно при формуванні проектів програм економічного і соціального розвитку області.
Фінансування програми передбачає виділення на її реалізацію 141,720 млн грн. З них частка обласного бюджету складає 42,612 млн грн., а 99,108 млн грн це так звані інші джерела (власні кошти підприємств, установ, організацій лісового господарства, інші кошти, не заборонені законодавством.
Більш детально ознайомитися з текстом програми можна за посиланням
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