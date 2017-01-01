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Автокомплекс «Центр Херсон» и Санта Клаус исполняют новогодние желания
В преддверии самого сказочного праздника официальный дилер BMW, Renault и BOSCH «Центр Херсон» подарили маленьким поклонникам Новогоднее чудо. Автоцентр и Санта объединились, чтобы порадовать ни о чем не подозревающих клиентов настоящим праздничным сюрпризом.

Во время Детского новогоднего карнавала, который состоялся 28 декабря 2016 г. в автокомплексе «Центр Херсон», маленькие гости писали и оправляли письма Санта Клаусу.

Автокомплекс «Центр Херсон» и Санта Клаус исполняют новогодние желания

«Дорогой Санта! В этом году я была хорошей девочкой. Я хочу двух попугайчиков. Я думаю, что мне их подарят, но, на всякий случай, пишу тебе…»

«Дорогой Санта! Надеюсь, что ты весело встретишь Новый год! А я оставлю тебе возле елки стакан молока и блюдечко с печеньем. А мне, пожалуйста, сделай сюрприз. В прошлом году мне очень понравилось. Спасибо!»

Сотрудники «Центр Херсон» стали помощниками Санты, и подарили малышам особенные, именные рождественские подарки которые они просили всего лишь несколько часов назад.

По словам директора автокомлекса, Дмитрия Могирева: «В этом году «Центр Херсон» хотел, что бы детишки и их родители действительно поверили в Санту, что он обязательно исполнит их желание. Мы хотели сделать что-то, что раньше никогда не было сделано в Херсоне. Автоцентр подарил клиентам особенные, именные рождественские подарки, когда они ждали этого меньше всего. Сияющие глаза и улыбки малышей - это самая большая драгоценность в жизни. Клиенты «Центр Херсон» являются частью нашей большой семьи, именно это движет нами».

Рождество дает возможность выразить клиентам автокомплекса «Центр Херсон» заботу о них, мотивируясь их искренниими эмоциями и улыбками. Кроме качественного сервиса, автоцентр преподносит любимым клиентам приятные сюрпризы, дарит теплые воспоминания и только положительные эмоции.

*Справка. Автомобильный холдинг «Центр Херсон» объединяет в себе:

- Автосалоны: BMW;
- Автосалон автомобилей с пробегом Trade-in;
- Центр активного отдыха BRP;
- BOSCH SERVICE;
- Центр кузовного ремонта;
- Автомобильную комплексную мойку, круглосуточный шиномонтаж.

«Центр Херсон» - это автомобильный комплекс, созданный специально для того, чтобы предоставить полный спектр автомобильных услуг и товаров: от покупки новой батарейки до покупки автомобиля, от подкачки шин до ремонта двигателя.

Ждем Вас по адресу: Херсон, Николаевское шоссе, 54, Тел.: +38 (050) 318 6001





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