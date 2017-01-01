В преддверии самого сказочного праздника официальный дилерподарили маленьким поклонникам Новогоднее чудо. Автоцентр и Санта объединились, чтобы порадовать ни о чем не подозревающих клиентов настоящим праздничным сюрпризом.Во время Детского новогоднего карнавала, который состоялся 28 декабря 2016 г. в автокомплексе «Центр Херсон», маленькие гости писали и оправляли письма Санта Клаусу.«Дорогой Санта! В этом году я была хорошей девочкой. Я хочу двух попугайчиков. Я думаю, что мне их подарят, но, на всякий случай, пишу тебе…»«Дорогой Санта! Надеюсь, что ты весело встретишь Новый год! А я оставлю тебе возле елки стакан молока и блюдечко с печеньем. А мне, пожалуйста, сделай сюрприз. В прошлом году мне очень понравилось. Спасибо!»Сотрудники «Центр Херсон» стали помощниками Санты, и подарили малышам особенные, именные рождественские подарки которые они просили всего лишь несколько часов назад.По словам директора автокомлекса, Дмитрия Могирева: «В этом году «Центр Херсон» хотел, что бы детишки и их родители действительно поверили в Санту, что он обязательно исполнит их желание. Мы хотели сделать что-то, что раньше никогда не было сделано в Херсоне. Автоцентр подарил клиентам особенные, именные рождественские подарки, когда они ждали этого меньше всего. Сияющие глаза и улыбки малышей - это самая большая драгоценность в жизни. Клиенты «Центр Херсон» являются частью нашей большой семьи, именно это движет нами».Рождество дает возможность выразить клиентам автокомплекса «Центр Херсон» заботу о них, мотивируясь их искренниими эмоциями и улыбками. Кроме качественного сервиса, автоцентр преподносит любимым клиентам приятные сюрпризы, дарит теплые воспоминания и только положительные эмоции.- Автосалоны: BMW;- Автосалон автомобилей с пробегом Trade-in;- Центр активного отдыха BRP;- BOSCH SERVICE;- Центр кузовного ремонта;- Автомобильную комплексную мойку, круглосуточный шиномонтаж.- это автомобильный комплекс, созданный специально для того, чтобы предоставить полный спектр автомобильных услуг и товаров: от покупки новой батарейки до покупки автомобиля, от подкачки шин до ремонта двигателя.Херсон, Николаевское шоссе, 54, Тел.: +38 (050) 318 6001