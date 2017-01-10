МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Жители Чонгара шестые сутки остаются без света и отопления. Селяне заявляют о готовности провести пикет на админгранице с Крымом
В селе Чонгар Херсонской области жители более чем 200 домов остаются без электричества и отопления (в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества). Такая ситуация сложилась после поломки трансформатора на местной подстанции 5 января.

Об этом сообщает издание lb.ua

"Приходится покупать топливо, генераторы. И сидим. А крымчане с нас злорадствуют, мол "год назад вы нас отключили от света"... 10 литров топлива хватает на один вечер, мы покупаем, собираем чеки, будем обращаться в суд, звонить президенту, чтобы уточнить, как у нас в стране происходит реализация электроэнергии", – рассказал местный житель Геннадий.

Селяне остаются в неведении относительно причин поломки и отсутствия оперативного ремонта подстанции. Они возмущены тем, что имеют действующие договора с "Херсоноблэнерго", однако там, по словам местных жителей, заниматься проблемой отказываются.

На горячей линии "Херсоноблэнерго" пояснили, что данная подстанция находится на балансе Чонгарского сельского совета. Вышел из строя трансформатор, сельский совет демонтировал трансформатор, но денег на новый у сельсовета нет.

В свою очередь председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль ояснила, что в данный момент идет работа над составлением бумаг для покупки нового оборудования.

Тем временем жители села, говорят, что готовы на кардинальные меры – пикет на админгранице с Крымом, что расположена неподалеку села.






Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 21:00   ::  Посмотрели: 95  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее


Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее


Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"