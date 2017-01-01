Сьогодні засудили АТОшників, а завтра можуть вчудити ще щось. Наприклад, оголосити створення Олешківської Народної Республіки на чолі з біглим О. Журавком.
20 депутатів з 21 засудили дії учасників АТО та проголосували за колективне звернення до правоохоронців. Утримався лише депутат - учасник АТО Олександр Семиняга.
Депутати заслухали головлікаря Миколу Гараненка, який зажадав від міськради, щоб вона засудила вчинок АТОшників і звернулася з цього приводу до поліції. Колеги головлікаря підтримали, з 21 депутата 20 проголосували за колективне звернення до правоохоронців. Утримався лише депутат - учасник АТО.
Головний лікар заявив, що ніби-то учасники АТО побили лікаря Миколу Денищука.
За інформацією активістів та самих учасників АТО, зазначений лікар вимагав 200 грн. від учасника бойовий дій. Після того, як роздратований АТОшник показав посвідчення УБД, лікар порадив «цей папірець» кудись засунути!
Потім АТОшник попросив втрутитися в цю справу своїх побратимів, ті в свою чергу «провели профілактичну бесіду» із знахабнілим лікарем. За їх словами, окрім міцного слівця нічого не було - ніякої бійки.
Учасники АТО заслужили право на нормальне відношення до себе з боку чиновників, лікарів, водіїв та іншої категорії громадян, які живуть, працюють, заробляють копійку, отримують спокійно хабарі та різні винагороди саме завдяки нашим захисникам.
Щоб мати моральне право засуджувати тих, хто в окопах в спеку і мороз захищали Батьківщину, треба самим Туди сходити!
Хто сьогодні є ці 20 депутатів - це колишні регіонали так звані опозиційники, депутати від БПП і декілька штрейкбрехерів-перебіжчиків, яким задурманили голови. Як на мене "гарне" поєднання колишніх ригів з нинішніми.
Сьогодні засудили АТОшників, а завтра можуть вчудити ще щось. Наприклад, оголосити створення Олешківської Народної Республіки на чолі з біглим О. Журавком.
Цікаво - чи довго ця "компанія" буде правити балом?
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