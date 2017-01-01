МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



У Олешках депутати засудили учасників АТО
Сьогодні засудили АТОшників, а завтра можуть вчудити ще щось. Наприклад, оголосити створення Олешківської Народної Республіки на чолі з біглим О. Журавком.

20 депутатів з 21 засудили дії учасників АТО та проголосували за колективне звернення до правоохоронців. Утримався лише депутат - учасник АТО Олександр Семиняга.

Депутати заслухали головлікаря Миколу Гараненка, який зажадав від міськради, щоб вона засудила вчинок АТОшників і звернулася з цього приводу до поліції. Колеги головлікаря підтримали, з 21 депутата 20 проголосували за колективне звернення до правоохоронців. Утримався лише депутат - учасник АТО.

Головний лікар заявив, що ніби-то учасники АТО побили лікаря Миколу Денищука.

За інформацією активістів та самих учасників АТО, зазначений лікар вимагав 200 грн. від учасника бойовий дій. Після того, як роздратований АТОшник показав посвідчення УБД, лікар порадив «цей папірець» кудись засунути!

Потім АТОшник попросив втрутитися в цю справу своїх побратимів, ті в свою чергу «провели профілактичну бесіду» із знахабнілим лікарем. За їх словами, окрім міцного слівця нічого не було - ніякої бійки.

Учасники АТО заслужили право на нормальне відношення до себе з боку чиновників, лікарів, водіїв та іншої категорії громадян, які живуть, працюють, заробляють копійку, отримують спокійно хабарі та різні винагороди саме завдяки нашим захисникам.

Щоб мати моральне право засуджувати тих, хто в окопах в спеку і мороз захищали Батьківщину, треба самим Туди сходити!

Хто сьогодні є ці 20 депутатів - це колишні регіонали так звані опозиційники, депутати від БПП і декілька штрейкбрехерів-перебіжчиків, яким задурманили голови. Як на мене "гарне" поєднання колишніх ригів з нинішніми.

Сьогодні засудили АТОшників, а завтра можуть вчудити ще щось. Наприклад, оголосити створення Олешківської Народної Республіки на чолі з біглим О. Журавком.

Цікаво - чи довго ця "компанія" буде правити балом?




Не нравится: 2, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 19:39   ::  Посмотрели: 155  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее


Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее


Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"