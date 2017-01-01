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На Херсонщині буде здійснюватись приписка до призовних дільниць
Розпорядженням голови облдержадміністрації «Про проведення у 2017 році приписки до призовних дільниць області громадян України 2000 року народження» місцевими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування протягом січня-березня 2017 року буде здійснено ряд заходів для визначення кількості громадян 2000 року народження – призовників, які мають пройти військову службу:

– голови райдержадміністрацій та міські голови міст обласного значення мають утворити призовні дільниці та забезпечити роботу комісій, включивши до їх складу необхідну кількість технічних працівників, обслуговуючого персоналу і транспорту;

– обласний військовий комісаріат спільно з Департаментом охорони здоров’я ОДА перед початком приписки до призовних дільниць мають провести інструкторсько-методичні заняття з питань організації медичного огляду призовників з залученням старших лікарів комісії з питань приписки та посадових осіб військових комісаріатів.

Також Департамент охорони здоров’я ОДА має виділити необхідну кількість фахівців для роботи медичних комісій, забезпечення стаціонарного обстеження і лікування юнаків за направленням комісій з питань приписки до призовних дільниць.




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