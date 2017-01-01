З початку року прикордонники Бердянського загону припинили 18 фактів порушення прикордонного режиму та 6 фактів перевищення встановленого терміну перебування іноземними громадянами на території Україні.
Також, не дивлячись на неодноразове інформування щодо порядку перетину адмінмежі із анексованим Кримом, іноземні громадяни, зокрема з країн-постачальників незаконних мігрантів, продовжують порушувати чинне законодавство.
Тільки з початку року в контрольному пункті "Чонгар" прикордонник припинили 22 факта порушення порядку перетину адмінмежі із тимчасово окупованою територію Крим та з цих же причин вже заборонили в’їзд на територію України терміном на 3 роки 1 громадянину Вірменії, 1 громадянину Таджикистану та 5 громадянам Узбекистану .
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