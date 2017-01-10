10 січня 2017 року розпочинається реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, яка триватиме до 31 січня 2017 року.
Тестові завдання пробного ЗНО відповідають програмам ЗНО, укладаються Українським центром оцінювання якості освіти і є максимально наближеними до тих, що будуть надані під час основного ЗНО.
Пробне ЗНО дає можливість: взяти участь у процедурі проведення ЗНО; психологічно адаптуватися до основної сесії ЗНО; ознайомитися з різними формами тестових завдань; розрахувати час роботи із тестовими зошитами; потренуватись у заповненні бланків відповідей; визначити власний рівень знань; скорегувати підготовку до ЗНО.
Учасники пробного ЗНО отримують: зошит(-ти) з тестовими завданнями пробного ЗНО; бланк(-ки) відповідей; інформаційні бюлетені, де подано схеми оцінювання завдань відкритої форми (власного висловлення), схеми нарахування тестових балів та інформація про механізм визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання.
Реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні в 2017 році, які проживають у Херсонській, Миколаївській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, відбуватиметься на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти http://khersontest.org.ua
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться на платній основі.
Кожен зареєстрований учасник може скласти тести не більше ніж із двох предметів за вибором згідно графіка проведення пробного ЗНО:
1 квітня – з української мови і літератури;
8 квітня – з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, іспанської, французької, російської мов.
Особливістю пробного ЗНО 2017 року є створення спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання», до якого учасники ЗНО повинні будуть ввести відповіді, використовуючи власні бланки відповідей тієї чи іншої сертифікаційної роботи: з 01 до 05 квітня – з української мови; з 08 до 10 квітня - з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, іспанської, французької, російської мов.
Оприлюднення результатів правильних відповідей до завдань пробного ЗНО з української мови відбудеться 06 квітня, з інших предметів – 11 квітня 2017 року. Оголошення результатів пробного ЗНО відбудеться 08 квітня, з інших предметів – 14 квітня 2017 року.
Довідкова інформація: на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, або за телефонами (0552) 46-00-62, 46-05-80
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