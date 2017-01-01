У зв’язку з об’єднанням територіальних громад сіл та селищ Херсонщини з 04 січня 2017 року Державною казначейською службою України відкриті рахунки для зарахування податків та обов’язкових платежів до місцевих бюджетів 11 новоутворених об’єднаних територіальних громад згідно із переліком за видами надходжень.АСКАНІЄ-НОВА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Асканія Нова селищна, Маркеєвська сільська ради ВЕЛИКОКОПАНІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Великокопанівська, Абрикосівська сільські радиГЛАДКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Гладківська, Таврійська сільська радаЗЕЛЕНОПІДСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Червоноперекопська, Дмитрівська, Слобідська сільська радаКАЛАНЧАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Каланчацька селищна, Новопавлівська, Гаврилівська, Новокиївська, Роздольненська, Олександрівська, Привільська сільські ради
МИРНЕНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Мирненська селищна, Червоночабанська сільські радиМУЗИКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Музиківська, Східненська сільські ради
ПРИСИВАСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Григорівська, Іванівська, Павлівська, Строганівська сільські ради
ТАВРИЧАНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тавричанська, Дудчинська, Заозерненська сільські радиХРЕСТІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хрестівська, Долинська, Шевченківська, Новонаталівська, Надеждівська сільські ради ЧАПЛИНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чаплинська селищна, Балтазарівська, Кучерявоволодимирівська, Магдалинівська, Першокостянтинівська, Скадовська, Червонополянська сільські ради
Перелік рахунків для зарахування надходжень до місцевих бюджетів новостворених об’єднаних територіальних громад в Херсонській області розміщено у розділі «Бюджетні рахунки» на головній сторінці субсайту територіальних органів ДФС у Херсонській області офіційного веб-порталу ДФС за електронним посиланням
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