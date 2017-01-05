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Про що мріє херсонська учениця
5 січня 2017 р. в бібліотеці-філії № 3 м. Херсона відбувся показ французького фільму «Завтра». Організатором показу стала представниця міністерства екології шкільного парламенту школи № 30 м. Херсона, активний громадянин нашого міста Анна Скоробагатько.

Про що мріє херсонська учениця

Технології, техніка, шалені темпи їх розвитку не дають гарантії того, що всі ці досягнення підуть на користь людству. Для чого ми живемо і як запобігти можливим катастрофам, зберегти наш спільний дім Землю? Ці та інші питання розглядаються в фільмі та різні спільноти з 10- ти країн світу пропонують своє рішення. При цьому люди з радістю діляться своїм досвідом та стають щасливими, коли майбутнє змінюється на краще.

Цей надзвичайно сучасний фільм про те, як звичайні громадяни з різних країн світу свої мрії втілили в життя та забезпечили майбутнє для нащадків.

«Мене вразив цей фільм з самого першого кадру. Після перегляду захоплює, перед усім те, що фільм не тільки знайшов свого глядача серед херсонців та гостей міста, а й отримав позитивні відгуки громадян. В ньому - все реально!»- наголошує Анна.

Обмінятись своїми думками та побажаннями, особистим досвідом херсонські глядачі мали змогу під час чаювання та продовжили обговорення після перегляду.

«Та в мене є мрія! Хотілось би, щоб цю цікаву сучасну картину побачило більше школярів Херсона та громадяни Херсона змогли би самі оцінити ідеї, передані в фільмі. Мрію, щоб наймаштабніший показ відбувся в школах нашого міста. Сучасний світ кіно та здійснення мрій - ось що справжнє! А чому так? - Побачите самі після перегляду.» - додає Анна.

Дякуємо партнерам показу: Чілдрен Кінофест, Французькому інституту в Україні посольства Франції в Україні та працівникам бібліотеки-філії № 3 м. Херсона






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