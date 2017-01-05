5 січня 2017 р. в бібліотеці-філії № 3 м. Херсона відбувся показ французького фільму «Завтра». Організатором показу стала представниця міністерства екології шкільного парламенту школи № 30 м. Херсона, активний громадянин нашого міста Анна Скоробагатько.
Технології, техніка, шалені темпи їх розвитку не дають гарантії того, що всі ці досягнення підуть на користь людству. Для чого ми живемо і як запобігти можливим катастрофам, зберегти наш спільний дім Землю? Ці та інші питання розглядаються в фільмі та різні спільноти з 10- ти країн світу пропонують своє рішення. При цьому люди з радістю діляться своїм досвідом та стають щасливими, коли майбутнє змінюється на краще.
Цей надзвичайно сучасний фільм про те, як звичайні громадяни з різних країн світу свої мрії втілили в життя та забезпечили майбутнє для нащадків.
«Мене вразив цей фільм з самого першого кадру. Після перегляду захоплює, перед усім те, що фільм не тільки знайшов свого глядача серед херсонців та гостей міста, а й отримав позитивні відгуки громадян. В ньому - все реально!»- наголошує Анна.
Обмінятись своїми думками та побажаннями, особистим досвідом херсонські глядачі мали змогу під час чаювання та продовжили обговорення після перегляду.
«Та в мене є мрія! Хотілось би, щоб цю цікаву сучасну картину побачило більше школярів Херсона та громадяни Херсона змогли би самі оцінити ідеї, передані в фільмі. Мрію, щоб наймаштабніший показ відбувся в школах нашого міста. Сучасний світ кіно та здійснення мрій - ось що справжнє! А чому так? - Побачите самі після перегляду.» - додає Анна. Дякуємо партнерам показу: Чілдрен Кінофест, Французькому інституту в Україні посольства Франції в Україні та працівникам бібліотеки-філії № 3 м. Херсона
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