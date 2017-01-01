На території області розгорнуто 86 пунктів обігріву: 78 пунктів – місцевими органами влади, 8 пунктів – територіальними органами ДСНС.
Відстежити їх кількість, що збільшується та розташування можна за посиланням
У яких люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю й підкріпитися. За останню добу 68 чоловік скористалися допомогою пунктів обігріву.
Пункти обігріву призначені для громадян, які постраждали внаслідок зимової негоди та забезпечення умов життєдіяльності особового складу аварійно-рятувальних формувань, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій у несприятливих погодних умовах.
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