З 6 січня 2017 року підвищено ціни на проїзд за маршрутом 101 Аеропорт – Красень. Попередження про підвищення вартості проїзду були розміщені у маршрутках. Згідно розрахунків перевізника, вартість проїзду повинна бути 6,92грн. Про це на власній ФБ-сторінці повідомляє Чорнобаївська селищна рада.
Після переговорів з перевізником вдалося дійти до такої домовленості: вартість проїзду від Чорнобаївки до автовокзалу і далі – 5грн., від Чорнобаївки до редакції «Наддніпрянської правди» - 4грн., по селу Чорнобаївка – 2грн.
Збережено всі 5 соціальних рейсів. Відкриття додаткового маршруту по вулиці Галицькій с. Чорнобаївка планується 20 січня, вартість проїзду від кінцевої зупинки вул. Крайньої до Красеня – 6грн.
Підвищення вартості проїзду є вимушеним кроком перевізників, без цього було б припинене перевезення мешканців с. Чорнобаївка.
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