Забезпечення учасників АТО та їх сімей земельними ділянками було і залишається для фахівців землевпорядної служби області одним із пріоритетних завдань.
Значна увага в Головному управлінні Держгеокадастру у Херсонській області приділяється роботі з учасниками АТО та членами їх сімей, детально розглядаються їх звернення та запити.
У результаті на сьогоднішній день учасники АТО завершили процес оформлення у власність 794 земельних ділянок з різним цільовим призначенням. Проекти землеустрою затверджені на ділянки загальною площею 692 гектари. Найбільшу кількість земель військовим надали у місті Херсоні (251 ділянка на 86,4 га), Білозерському (74 ділянки на 78,45 га), Чаплинському (71 ділянка на 128,2 га) районах.
Крім того, загалом в області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримали 2948 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. Після завершення процедури оформлення земельних ділянок військові отримають у власність понад 2,8 тис.га. Найбільшу кількість дозволів на розроблення земельної документації на Херсонщині отримали учасники АТО у Генічеському (356 – на площу 127,96 га), Білозерському ( 374 – на площу 276,4 га) та Скадовському (241 – на площу 93,91 га) районах та у місті Херсоні (329 – на 152,2 га).
Для задоволення потреб учасників АТО на території області зарезервовані та залишаються вільними ще понад 4,6 тис. га земель різного цільового призначення, з яких трохи більше, ніж 3,7 тис. га – землі сільськогосподарського призначення державної власності та близько 931 га – землі комунальної власності в межах населених пунктів.
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