Справжнім різдвяним подарунком напередодні Святвечора став сигнальний примірник збірки нарисів «На користь розумового процвітання …», підготовлений відділом рідкісних і цінних видань.
Збірник присвячений 145-річчю з часу заснування Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, що відзначатиметься цьогоріч. Видання побачило світ завдяки сприянню адміністрації книгозбірні.
Дані нариси – перша спроба зібрати сукупно дослідницькі розвідки за матеріалами колекційних видань, що зберігаються в цінному фонді бібліотеки. За кожною книгою – історія не просто автора або власника, окремої країни чи людини – історія різних епох та людства в контексті часу.
Певною мірою збірник можна вважати своєрідним підсумком книгознавчих напрацювань відділу за останні 7 років і водночас зачином на майбутнє.
Матеріали збірки згруповані в рамках тематичних блоків. На допомогу користувачеві створений алфавітний список видань, згадуваних в нарисах, та іменний покажчик.
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