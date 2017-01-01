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Збірник присвячений 145-річчю заснування Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара побачив світ
Справжнім різдвяним подарунком напередодні Святвечора став сигнальний примірник збірки нарисів «На користь розумового процвітання …», підготовлений відділом рідкісних і цінних видань.

Збірник присвячений 145-річчю з часу заснування Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара, що відзначатиметься цьогоріч. Видання побачило світ завдяки сприянню адміністрації книгозбірні.

Дані нариси – перша спроба зібрати сукупно дослідницькі розвідки за матеріалами колекційних видань, що зберігаються в цінному фонді бібліотеки. За кожною книгою – історія не просто автора або власника, окремої країни чи людини – історія різних епох та людства в контексті часу.

Певною мірою збірник можна вважати своєрідним підсумком книгознавчих напрацювань відділу за останні 7 років і водночас зачином на майбутнє.

Матеріали збірки згруповані в рамках тематичних блоків. На допомогу користувачеві створений алфавітний список видань, згадуваних в нарисах, та іменний покажчик.

Збірник присвячений 145-річчю заснування Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара побачив світ




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