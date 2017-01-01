Асоціація благодійників України та регіональний партнер Благодійна організація «Фонд громади міста Херсон «Захист» розпочинають пошук кращих доброчинців Херсонської області. 5 січня 2017 року стартує Херсонський регіональний етап V Національного конкурсу «Благодійна Україна» – «Благодійна Херсонщина – 2016». Метою конкурсу є відзначення кращих херсонських благодійників і найбільш ефективних доброчинних ініціатив.
Регіональний конкурс «Благодійна Херсонщина» проходить уже вп’яте. У попередні роки десятки херсонських благодійників – а це громадські, благодійні, волонтерські організації, фізичні особи, соціально відповідальний бізнес – ставали його переможцями.
Заявки на участь у регіональному конкурсі «Благодійна Херсонщина» вже зараз можуть подавати доброчинні організації та фізичні особи-благодійники, які базуються і здійснюють свою діяльність у Херсонській області. Заявки встановленої форми подаються виключно в електронному вигляді на адресу: konkurs.blago@gmail.com до 15 лютого 2017 року. Форму заявки можна отримати на офіційному сайті конкурсу за посиланням
або запитом на електронну адресуkonkurs.blago@gmail.com.
До заявки доцільно додати заскановані фотографії, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність благодійника або хід реалізації благодійного проекту (ініціативи). Автори конкурсних заявок несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
Запрошуємо херсонських доброчинців та їх друзів, партнерів, або отримувачів допомоги представити українському суспільству добрі справи благодійників і взяти участь у конкурсі «Благодійна Херсонщина»! До відома учасників - усі кандидатури розглядатимуться Національним комітетом, який має визначити переможців як на регіональному, так і на Національному рівнях !
Координати Оргкомітету Регіонального конкурсу «Благодійна Херсонщина»: тел. (0552) 26-36-01, e-mail: XOBF@ukr.net.
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