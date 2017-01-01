4 января 2017 г. официальный дилер HYUNDAI и KIAтрадиционно с радостью распахнул свои двери маленьким поклонникам марки. Около 400-х детей посетили Детский новогодний карнавал.«Билеты было очень тяжело достать, отдельное спасибо Александру, который пригласил нас на мероприятие», - улыбается Аня, мама 5-летнего Вани.Малыши окунулись в атмосферу волшебства, где познакомились с милой Зубной Феей, брутальным Пасхальным Кроликом и веселым Санта Клаусом, которые объединились, чтобы сорвать планы злодея Кромешника.Работала и зона для самых маленьких с игрушками и горками, где можно было разрисовать новогодние картинки и превратиться в сказочных героев вместе с Микки Маусом, Человеком Пауком и свинкой Пепой.«Для нас утренник на «Автопланете» стал ежегодным замечательным событием. Мы можем порадоваться тем искоркам счастья, которые загораются в глазах детей при виде елки, подарков, Санта Клауса. Спасибо организаторам за праздничное настроение, дети в восторге», - говорит Надежда, мама Кирилла и Игоря.А вот изюминкой мероприятия был мастер класс от замечательного партнера Delonghi совместно Ассоциацией шеф-поваров Украины, во время которого детки раскатывали самую длинную пасту в Херсоне!Традиционно полотном для детских отпечаток стали автомобилиИ пока одни увлеченно мастерили, другие позировали в фотозоне. И сразу же смогли забрать новогодние фотографии в рамках-открытках с собой в память о Новогоднем утреннике «Автопланеты».Санта Клаус был очень благодарен деткам и щедро отблагодарил их новогодними подарками.«Детский новогодний карнавал только для клиентов «Автопланеты» стал для нас доброй традицией. Мы стараемся подарить детям праздник, ведь их улыбки бесценны», - директор «Автопланеты», Дмитрий Харланов, - «Ведь «Автопланета» - это тоже семья, и Вы навсегда остаетесь ее частью».Атмосфера веселья, хорошего настроения и новогоднего чуда не покидала автоцентр в течение всего дня и зарядила приятными эмоциями на весь будущий год!- УНИКА-страхование;- Delonghi.- Автосалон HYUNDAI, KIA, JAC, GREAT WALL;- Автосалон автомобилей с пробегом Trade-in;- Станция технического обслуживания BOSCH Service;- Круглосуточный шиномонтаж;- Магазин автозапчастей BOSCH на все марки автомобилей;- Центр кузовного ремонта - ремонт и покраска всех марок автомобилей по доступным ценам;- Шинный центр «Автопланета» - продажа и обмен новой резины на б / у.Автомобильный комплекс «Автопланета». г. Херсон, ул. Железнодорожная, 2-а. Тел.: (0552) 42-39-60, (050) 388 10 08. Сайт: autoplaneta.com.ua