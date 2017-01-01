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Ежегодный Новогодний карнавал в «АВТОПЛАНЕТЕ»
4 января 2017 г. официальный дилер HYUNDAI и KIA «Автопланета» традиционно с радостью распахнул свои двери маленьким поклонникам марки HYUNDAI, KIA, JAC, GREAT WALL, BOSCH Service. Около 400-х детей посетили Детский новогодний карнавал.

«Билеты было очень тяжело достать, отдельное спасибо Александру, который пригласил нас на мероприятие», - улыбается Аня, мама 5-летнего Вани.

Ежегодный Новогодний карнавал в «АВТОПЛАНЕТЕ»

Малыши окунулись в атмосферу волшебства, где познакомились с милой Зубной Феей, брутальным Пасхальным Кроликом и веселым Санта Клаусом, которые объединились, чтобы сорвать планы злодея Кромешника.

Работала и зона для самых маленьких с игрушками и горками, где можно было разрисовать новогодние картинки и превратиться в сказочных героев вместе с Микки Маусом, Человеком Пауком и свинкой Пепой.

Ежегодный Новогодний карнавал в «АВТОПЛАНЕТЕ»

«Для нас утренник на «Автопланете» стал ежегодным замечательным событием. Мы можем порадоваться тем искоркам счастья, которые загораются в глазах детей при виде елки, подарков, Санта Клауса. Спасибо организаторам за праздничное настроение, дети в восторге», - говорит Надежда, мама Кирилла и Игоря.

А вот изюминкой мероприятия был мастер класс от замечательного партнера Delonghi совместно Ассоциацией шеф-поваров Украины, во время которого детки раскатывали самую длинную пасту в Херсоне!

Традиционно полотном для детских отпечаток стали автомобили KIA Sorento и HYUNDAI Creta.

И пока одни увлеченно мастерили, другие позировали в фотозоне. И сразу же смогли забрать новогодние фотографии в рамках-открытках с собой в память о Новогоднем утреннике «Автопланеты».

Санта Клаус был очень благодарен деткам и щедро отблагодарил их новогодними подарками.

«Детский новогодний карнавал только для клиентов «Автопланеты» стал для нас доброй традицией. Мы стараемся подарить детям праздник, ведь их улыбки бесценны», - директор «Автопланеты», Дмитрий Харланов, - «Ведь «Автопланета» - это тоже семья, и Вы навсегда остаетесь ее частью».

Атмосфера веселья, хорошего настроения и новогоднего чуда не покидала автоцентр в течение всего дня и зарядила приятными эмоциями на весь будущий год!


*Официальный дилер HYUNDAI и KIA «Автопланета» выражает благодарность постоянным партнерам:

- УНИКА-страхование;

- Delonghi.

*Справка. Автомобильный комплекс «Автопланета» уделяет пристальное внимание развитию наиболее успешных своих брендов, предлагая покупателям лучшие условия, и объединяет в себе:

- Автосалон HYUNDAI, KIA, JAC, GREAT WALL;

- Автосалон автомобилей с пробегом Trade-in;

- Станция технического обслуживания BOSCH Service;

- Круглосуточный шиномонтаж;

- Магазин автозапчастей BOSCH на все марки автомобилей;

- Центр кузовного ремонта - ремонт и покраска всех марок автомобилей по доступным ценам;

- Шинный центр «Автопланета» - продажа и обмен новой резины на б / у.

Ждем Вас по адресу:

Автомобильный комплекс «Автопланета». г. Херсон, ул. Железнодорожная, 2-а. Тел.: (0552) 42-39-60, (050) 388 10 08. Сайт: autoplaneta.com.ua






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