Очільник області у другій половині дня, після різких змін погоди, особисто виїхав в область аби переконатись у контрольованості ситуації на дорогах. «Зараз техніка працює на розчищенні трас, резерви піщано-соляної суміші достатні. Але під вечір очікується погіршення погодних умов, тому прошу утриматися від зайвих поїздок», – звернувся до мешканців області на своїй сторінці Фейсбук голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
Ще зранку було проведено селекторну нараду щодо реагування на погіршення погодних умов і ліквідації наслідків.
Наразі в області закрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці від 177 по 206 км. «Ми також прийняли рішення перекрити виїзд з Херсона на Миколаїв для вантажного транспорта. Вантажівки направляються у спеціально відведені місця стоянок», – зазначив очільник області Андрій Гордєєв.
Зараз в області мобілізовано 475 одиниць техніки та 90 рятувальних бригад. Всі служби Херсонщини працюють у штатному режимі і залучені до ліквідації наслідків негоди.
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