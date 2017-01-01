Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області скасовано декларацію про початок будівництва торгового павільйону в смт Лазурне Скадовського району.
Під час планової перевірки об’єкту «Будівництво магазину продовольчих та промислових товарів на розі вул. Чорноморська та Набережна у смт. Лазурне» встановлено, що замовником наведені недостовірні дані у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт.
Зокрема, виявлене неналежне затвердження проектної документації, що суперечить вимогам містобудівного законодавства. На підставі виявлених порушень ДАБІ скасувала декларацію по даному об’єкту та наклала штрафні санкції на замовника будівництва у розмірі 57,6 тис. грн.
Загалом за 11 місяців 2016 року Держархбудінспекцією було проведено 21987 перевірок об’єктів будівництва. З них 20 835 позапланових та 1152 планові перевірки. На підставі виявлених порушень містобудівного законодавства накладено штрафів на суму 273,3 млн грн.
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