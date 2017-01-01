За повідомленнями синоптиків, уже зранку 6 січня, у зв'язку з переміщенням активного південного циклону, у Херсоні очікується значне погіршення погодних умов – налипання мокрого снігу, ожеледиця, різке похолодання. Упродовж 6-8 січня у місті спостерігатимуться сильні хуртовини, ожеледиця на дорогах, снігові замети і накати, а також різке зниження температури повітря.
На період негоди, починаючи з 6 січня, у Херсоні працюватимуть мобільні пункти обігріву за адресами:
- вул.Вишнева (Блюхера), 12 (Суворовський район)
- просп. Св.Кирила та Мефодія (Димитрова), 16-а (Корабельний район)
Людям, які звертатимуться до пунктів обігріву, надаватимуть гарячі обіди.
Також забезпечено цілодобову роботу єдиного міського травмпункту клінічної лікарні ім. А. та О. Тропіних. У випадку за адресою: Комарова, 2; контактний телефон: 22-55-39.
6-8 січня у Херсоні працюватиме 10 одиниць техніки. Серед них - снігоочисні машини, піскорозкидувачі, навантажувачі. На міському комунальному підприємстві «Дорожник» заготовлено понад 3 тонни піщано-сольової суміші, якою посипатимуть проїжджу частину. Крім того, до роботи на дорогах готова і спецтехніка підрядних організацій Херсона.
Міська влада звертається до водіїв автівок з проханням не паркувати їх на узбіччях доріг, оскільки таким чином блокуватиметься робота снігоприбиральної техніки.
У разі виникнення екстренних ситуацій звертайтеся за номерами телефонів: 15-80; (050) 309 1580; (097) 202 15 80. Також працює диспетчерська служба КП "Дорожник": (0552) 29 16 69.
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