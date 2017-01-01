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Херсонцям про закордонний паспорт
Міграційна служба Херсонщини інформує громадян про зміни, які відбулися в порядку оформлення закордонного паспорта.

Відтепер , відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється лише біометричний, тобто містить безконтактний електронний носій, до якого обов’язково вносяться відцифровані відбитки пальців рук.

Не знімаються відбитки пальців лише в осіб, які не досягли 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я. З початку листопада 2016 року громадяни України, яким виповнилося 14 років зобов’язані отримати паспорт громадянина України (ID-картку). Тому оформлення закордонного паспорта 14 річним особам здійснюється на підставі громадянського паспорта.

На Херсонщині оформити ID - картку можна в 14 територіальних підрозділах міграційної служби, а саме : в Суворовському, Комсомольському , Дніпровському районних відділах м. Херсона , Новотроїцькому, Цюрупинському, Генічеському, Каланчацькому, Чаплинському, Скадовському,Голопристанському, Великоолександрівському, Бериславському, Каховському, районних секторах та Новокаховському міському секторі.

Наразі триває встановлення відповідного обладнання в Білозерському, Іванівському, Нижньосірогозькому, Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Горностаївському та Нововоронцовському районах.

Сьогодні в цих підрозділах паспорт оформлюється у формі книжечки. Вперше оформлення паспорта здійснюється виключно за місцем реєстрації та є безкоштовним.

Оформлення закордонного паспорта здійснюється незалежно від місця реєстрації на всій території України.

Вартість документа становить 557 грн. 32 коп.(не пізніше 20 робочих днів) .У випадку термінового оформлення паспорта (не пізніше 7 робочих днів) вартість – 810 грн. 32 коп.




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