З метою забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту на вулицях міста в зимовий період поточного року, у разі виникнення складних погодних умов у Херсоні(сильні морози, снігопади, налипання снігу і снігові замети, хуртовина або ожеледиця),прийнято рішення щодо заборони руху великовагового вантажного транспорту у місті.
Відповідне розпорядження Про упорядкування руху вантажноготранспорту на території міста у разі виникненняскладних погодних умов в зимовий періодпоточного року видав 5 січня 2017 р. міський голова Володимир Миколаєнко.
На період дії заборони руху великовагового вантажного транспорту визначено місця відстою–на в’їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі заводу «Данон», на шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в’їзду в сел. Комишани.
Не допускається в’їзд до міста великовагового вантажного транспорту та його обслуговування поза диспетчерського контролю. Підвезення товарів до торговельних об’єктів має здійснюватися транспортом малої вантажності.
У період негоди чергуватимуть спеціалізовані транспортні засоби для ліквідації заторів, які виникають з провини контрагентів підприємств.
Не нравится: 0, нравится: 1.