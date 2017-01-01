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«Різдвяні зустрічі» для військовослужбовців
За ініціативи голови облдержадміністрації Андрія Гордєєва, сьогодні відбулось театралізоване свято «Різдвяні зустрічі» для військовослужбовців, учасників бойових дій на Сході України та мешканців міста.

«Різдвяні зустрічі» для військовослужбовців

Під час свята усі присутні заспівали найпопулярнішу різдвяну композицію «Щедрик», якій в цьому році виповнилось 100 років з дня її першого виконання.

Саме ця пісня в обробці відомого українського композитора Миколи Леонтовича стала відомою не лише в Україні, а й в всьому світі.

З новорічними та різдвяними святами гостей заходу привітав голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв: «Якщо ми будемо пам’ятати нашу історію і дотримуватись українських традицій – ми будемо непереможною нацією».

Під час святкування багато композицій виконав камерний оркестр «Гілея». Також музичні привітання підготували народний вокальний гурт «Чисті криниці», дует «Таїна», фольк – гурт «Свічадо» та гурт колядників народного дитячого хору «Жайвір» центру позашкільної роботи Херсонської міської ради базової школи № 52.

Разом з фольк – гуртом «Свічадо» очільник області Андрій Гордєєв та голова обласної ради Владислав Мангер заспівали колядку «Нова радість».

Свято було доповнено демонстрацією відео-рядів, присвячених українським традиціям святкування та подачі страв до святкового столу, а також Віктор Кисіль – музикант, етнограф, художній керівник та диригент оркестру народних інструментів розповів про традиції українського Різдва та Нового Року. Він розповів про страви,які повинні бути на столі та про різдвяний символ – дідух, який має бути у покутті кожного дому у день Різдва Христового





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