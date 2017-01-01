

СМИ: Как Путин и кампания воровали газ с Арабатской стрелки Новости Херсона » Срочно!



Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО «Пласт», которое связывают с бежавшим нардепом Онищенко.



Следователи Нацполиции считают, что закачивая наш газ в Крым ЧАО «Пласт» в течение 2014-2016 годов нанесло государству убытки в размере 170 млн гривен.



А теперь на счет "спасения" Геническа. Максимум, которого не хватает для стабильного газообеспечения Геническа в зимний период, да и то в лютые морозы - 30 тыс. куб в сутки.



Цена на газ для населения с 2014 по 2015 год составляла 1 грн 18 коп. То есть, теоретически, за сутки нам могли возвратить газа не более чем на 32 тыс гривен. Но еще раз повторю, подкачка газа для покрытия дефицита нужна была только в сильные продолжительные морозы. Все остальное оставалось в Крыму.



Теперь вспомним начало 2016 года, когда российские недоСМИ раструбили о помощи с благословения российского царя-батюшки замерзающему Геническу, якобы по просьбе мэра.



Начиная с 4 января в Геническе были сильные морозы. Возник дефицит газа, упало давление, начали отключаться абоненты. Действительно из Крыма пошла докачка газа. Но той зимой морозы были еще 10 дней, а далее плюсовая температура. И фактически, газ с Глебовского хранилища был не нужен. И опять за 10 дней объемы прокачанного Геническу газа были мизерными, по сравнению с тем, что осталось в Крыму.



Получается, что под прикрытием системы газообеспечения Геническа работала схема воровства нашего газа оккупантом при пособничестве некоторых украинских политиков.



Но вернемся на 2 месяца назад. Пошла информация, что Крыму не хватает газа. И в это же время запускается очередная компания по очередной "помощи" Геническу.



Сразу же организовывается митинг "Сепар Коваленко со своими ватными единомышленниками", где десяток людей требуют начать закачку газа в Глебовское газохранилище, чтобы потом вернуть "замерзающему" Геническу.



Все разыграно, как по нотам. Но может пора кому-то ответить, а нашим спецслужбам сыграть на опережение? Кстати, того же Коваленко за антимобилизационный митинг в Геническе безрезультатно судят почти год...





У «Пласта» забрали газ добываемый на Арабатской стрелке



Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро наложил арест на природный газ частного акционерного общества «Пласт» и передал его для дальнейшей реализации государственной компании «Укргаздобыча».



Об этом говорится определении Апелляционного суда Киева от 22 декабря 2016 года, которым суд второй инстанции отказал ЧАО «Пласт» в снятии арест с газа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передают «Украiнськi Новини».



Арест был наложен еще 15 ноября 2016 года в рамках уголовного производства по факту нанесения государству убытков аффилированными с Онищенко компаниями при выполнении ими договоров о совместной деятельности с «Укргаздобычей».



При этом ЧАО «Пласт» не имеет договоров СД с «Укргадобычей», а эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении (Херсонская область), из которых газ поставляется в город Геническ (Херсонская область). Как известно, «Пласт» аффилированная с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.



Напомним, 19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, добываемого на Стрелковом месторождении в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), находящееся на территории аннексированного Россией Крыма.



Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО «Пласт», действующее на основании договора о совместной деятельности с государственным «Черноморнефтегазом».



Следователи Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО «Пласт» в течение 2014-2016 годов нанесли государству убытки в размере 170 млн гривен.



Как известно, Александр Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании «Укгазвидобування», который получали по соглашению о совместной деятельности.



По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.



Новый Визит



19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, добываемого на Стрелковом месторождении на Арабатской стрелке в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), находящееся на территории аннексированного Россией Крыма.Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО «Пласт», которое связывают с бежавшим нардепом Онищенко.Следователи Нацполиции считают, что закачивая наш газ в Крым ЧАО «Пласт» в течение 2014-2016 годов нанесло государству убытки в размере 170 млн гривен.А теперь на счет "спасения" Геническа. Максимум, которого не хватает для стабильного газообеспечения Геническа в зимний период, да и то в лютые морозы - 30 тыс. куб в сутки.Цена на газ для населения с 2014 по 2015 год составляла 1 грн 18 коп. То есть, теоретически, за сутки нам могли возвратить газа не более чем на 32 тыс гривен. Но еще раз повторю, подкачка газа для покрытия дефицита нужна была только в сильные продолжительные морозы. Все остальное оставалось в Крыму.Теперь вспомним начало 2016 года, когда российские недоСМИ раструбили о помощи с благословения российского царя-батюшки замерзающему Геническу, якобы по просьбе мэра.Начиная с 4 января в Геническе были сильные морозы. Возник дефицит газа, упало давление, начали отключаться абоненты. Действительно из Крыма пошла докачка газа. Но той зимой морозы были еще 10 дней, а далее плюсовая температура. И фактически, газ с Глебовского хранилища был не нужен. И опять за 10 дней объемы прокачанного Геническу газа были мизерными, по сравнению с тем, что осталось в Крыму.Получается, что под прикрытием системы газообеспечения Геническа работала схема воровства нашего газа оккупантом при пособничестве некоторых украинских политиков.Но вернемся на 2 месяца назад. Пошла информация, что Крыму не хватает газа. И в это же время запускается очередная компания по очередной "помощи" Геническу.Сразу же организовывается митинг "Сепар Коваленко со своими ватными единомышленниками", где десяток людей требуют начать закачку газа в Глебовское газохранилище, чтобы потом вернуть "замерзающему" Геническу.Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро наложил арест на природный газ частного акционерного общества «Пласт» и передал его для дальнейшей реализации государственной компании «Укргаздобыча».Об этом говорится определении Апелляционного суда Киева от 22 декабря 2016 года, которым суд второй инстанции отказал ЧАО «Пласт» в снятии арест с газа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, передают «Украiнськi Новини».Арест был наложен еще 15 ноября 2016 года в рамках уголовного производства по факту нанесения государству убытков аффилированными с Онищенко компаниями при выполнении ими договоров о совместной деятельности с «Укргаздобычей».При этом ЧАО «Пласт» не имеет договоров СД с «Укргадобычей», а эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении (Херсонская область), из которых газ поставляется в город Геническ (Херсонская область). Как известно, «Пласт» аффилированная с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.Напомним, 19 октября 2016 года Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым начало досудебное расследование по факту закачки в летний период газа, добываемого на Стрелковом месторождении в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ), находящееся на территории аннексированного Россией Крыма.Оператором добычи газа на Стрелковом месторождении выступает ЧАО «Пласт», действующее на основании договора о совместной деятельности с государственным «Черноморнефтегазом».Следователи Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО «Пласт» в течение 2014-2016 годов нанесли государству убытки в размере 170 млн гривен.Как известно, Александр Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании «Укгазвидобування», который получали по соглашению о совместной деятельности.По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.







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