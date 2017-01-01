4 січня голова ОДА Андрій Гордєєв разом зі своїми заступниками, представниками військкомату та духовенства відвідали бійців 57 бригади, які зараз захищають бойові позиції під Маріуполем.
Разом із вітаннями мешканців Херсонщини бійцям було передано подарунки та ласощі, а також медикаменти та необхідні речі (балаклави, одяг, білизну та інше).
Настоятель Свято-Покровського храму Херсона, протоієрей, військовий капелан Сергій Чудинович та протоієрей каплиці вмц. Віри, Надії, Любові та Софії Ігор відслужили літургію у розташуванні військової частини.
Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Гордєєв:
«Наші воїни тримаються міцно, незважаючи на щоденні обстріли з боку сепаратистів та складні побутові і погодні умови. Вони передають вітання з Різдвом усій Херсонській області».
Також вони відвідали крайній пост у с.Широкиному, де майже щодня відбуваються артилерійські та мінометні обстріли і точаться запеклі бої. Так, найважчим днем бійці називають 26 грудня, коли тут відбувся танковий бій. За їх словами, того дня було найбільше поранених серед особового складу бригади.
Очільник області розповів, що через годину після їх від’їзду теж почався мінометний обстріл: «Передзвонили бійцям на передову – втрат, дякувати Богу, немає», – зазначив він.
Після повернення з передової голова ОДА прийняв рішення про шефство над 57-ю бригадою та доручив знайти і підготувати для бійців необхідну техніку, маскувальні халати, одяг та інші необхідні речі.
При цьому він зазначив: «Допомога армії – це обов’язок кожного з нас. Адже ми усі маємо сьогодні можливість зустрічати Різдвяні свята у затишному сімейному колі завдяки тому, що ці воїни, попри мороз і обстріли, захищають східні рубежі нашої країни. Тримайтеся, хлопці! Із вами Херсонщина і вся Україна. Ми вистоїмо і переможемо! З Різдвом!»
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