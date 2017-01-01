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Оперативний штаб з надзвичайних ситуацій Херсонської ОДА попереджає про погіршення погодних умов в регіоні
Сьогодні скликане позапланове засідання міжвідомчого оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому члени регіональної комісії з питань ТЕБ та НС обговорили готовність територіальних та об’єктивних спеціалізованих служб цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з ускладненням погодних умов у період з 06 по 08 січня.

За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря, протягом 6-8 січня по всім областям країни очікується погіршення погоди.

Так, на Херсонщині очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Заступник голови ОДА Вадим Чабан розповів, що на останній всеукраїнській селекторній нараді Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зазначив, що першочергово будуть передбачені наступні заходи оперативного реагування: організація цілодобової роботи оперативних штабів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, створення необхідних запасів паливно-мастильних матеріалів, одягу, медикаментів, продуктів харчування та джерел енергопостачання, цілодобове функціонування стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню.

Також Геннадій Зубко надав право обласним державним адміністраціям та безпосередньо Обласній службі автомобільних доріг самостійно, без узгодження перекривати дорогу у випадку надзвичайної ситуації.

Вадим Чабан зазначив, що з автоперевізниками області буде проведений додатковий інструктаж щодо ситуації та реагування на автошляхах.
Начальник Головного управління ДСНС в Херсонській області Сергій Чорний надав перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території Херсонської області.

Начальник служби автодоріг в області з ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг Микола Савченко доповів, що в області підготовлено 85 одиниць техніки, яка буде використовуватись в зимовому утриманні доріг Херсонщини, та піщано-соляна суміш, сіль, пісок забезпечено в необхідному об’ємі.

Для вантажного транспорту на в’їзді до м. Херсона буде організовано об’їзд, який буде перенаправляти вантажівки до місця відстою, щоб перечекати негоду.

Такі місця буде облаштовано на трасі М14, а саме: Т-подібного перехрестя у с. Чорнобаївка з місцем відстою «Чорнобаївський ринок»; на трасі Р 42, район с. Жовтневе – біля автозаправки; на трасі М 14, м. Олешки – біля автозаправок «Близнюки».

За даними Херсонського обласного центру гідрометеорології, 9 січня на Херсонщині спостерігається послаблення та припинення небезпечних явищ.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 20:20   ::  Посмотрели: 48  





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