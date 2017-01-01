Херсонка Оксана Угрин, которая сопровождает школьников из Херсонщины, пребывающих в настоящее время на каникулах в Прикарпатье, в телефонном разговоре поделилась первыми впечатлениями.По ее словам, доехала херсонская группа нормально. «Уже в поезде все дети раззнакомились между собой и даже сдружились, поэтому дорога не показалась ни утомительной, ни долгой. А на вокзале в Ивано-Франковске нас уже ждали. Встречали просто как самых дорогих гостей. Представители обладминистрации, управления образования… Было очень приятно».Первым делом для херсонских детей провели небольшую автобусную экскурсию по самому Ивано-Франковску, а уже после этого развезли по пунктам назначения. Херсонских детей расселили в старинном поселке Выгода Долинского района (это километров 70 от областного центра). Дети живут по одному-два человека в семьях местных жителей. «Встретили их очень тепло», – отметила Оксана.«Утром нас всех забирают закрепленные за нами автобусы и увозят на экскурсии. Сегодня, к примеру (разговор состоялся 4 января. – Ред.), побывали в музее истории выгодской узкоколейки, посетили Поляну сказок. Там все фигуры вырезаны из дерева электропилой, просто ювелирная работа… Обедали в местной школе. Порции большие, некоторые дети даже не смогли осилить. Тем более, что и в семьях, где они проживают, их стараются подкормить чем-то вкусненьким. Так что можете передать родителям, что дети накормлены», – поделилась Оксана.Херсонские школьники, по ее словам, очень впечатлились от местной школы: «Один из преподавателей так увлеченно рассказывал о символике местной гуцульской вышивки, которую они изучает, что наши дети просто рты раскрыли. Очень интересно было и в школьном спортзале. Здесь много лет функционирует туристический кружок с элементами скалолазания. Есть даже специальная тренажерная стена. Мы ведь приехали из степного края, так что дети были в восторге».На завтра (то есть, на 5 января), как сообщила наша собеседница, запланирована поездка в один из местных монастырей и посещение народного музея «Бойківщина».«Главное, чтобы погода не подвела, потому что синоптики обещают метели, снегопады. Хотя пока что погода замечательная. Красивый снег лежит, легкий морозец, а вокруг — горы, горы… Отдыхаем чудесно!», – сказала в заключение Оксана Угрин и пообещала и дальше делиться впечатлениями от карпатских каникул.Напомним, 2 января 79 школьников из Херсона и области отправились на отдых в Карпаты. В основном это дети участников АТО, из многодетных и малообеспеченных семей. Такую возможность им подарили народные депутаты Украины Сергей Хлань, Иван Винник и Александр Спиваковский.