Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області скасовано декларацію про початок виконання будівельних робіт на ТОВ «АДМ Таврійський елеватор».
Під час перевірки об’єкту «Будівництво точки прийому зерна зі встановленням автомобілерозвантажувача» по вул.. Портова, 2 у Новій Каховці посадовими особами Інспекції виявлено порушення встановленого порядку розробки та затвердження проектної документації. На підставі цього скасовано декларацію про початок виконання будівельних робіт. Замовника будівництва, ТОВ «АДМ Таврійський елеватор», оштрафовано на 57,6 тис. грн.
Загалом за 11 місяців 2016 року було проведено 21987 перевірок об’єктів будівництва. З них 20 835 позапланових та 1152 планові перевірки. На підставі виявлених порушень містобудівного законодавства накладено штрафів на суму 273,3 млн грн.
Не нравится: 0, нравится: 0.