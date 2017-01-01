Сьогодні зранку до службового кабінету начальника Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області увірвалися більше десятка агресивних чоловіків у камуфляжі, а деякі навіть у балаклавах.
Із викриків стало зрозуміло, що «відвідувачі» - начебто делегація учасників АТО із Олешківського району, що претендують на земельні ділянки по 2,0 га для ведення особистого селянського господарства. Використовуючи нецензурну лексику та слова образи на адресу Ігоря Шапрана, вони без будь-яких пояснень накинулися на нього з кулаками і влаштували бійку.
Застосовуючи фізичну силу та погрози, непрохані гості хотіли негайно і в обхід законної процедури зареєструвати заяви на відведення у власність земділянок у кількості 50 штук. Жодні пояснення і вмовляння на нападників не діяли.
Напередодні, близько 17 години, до Головного управління звертався з даними заявами представник заявників за дорученням, однак чекати не захотів, бо, "за його підрахунками", на реєстрацію однієї заяви за існуючою процедурою витрачається 16 хвилин. «Представник» пішов, а на ранок повернувся, але не сам, а з групою агресивно налаштованих молодиків, які одразу кинулися в бійку.
На виклик співробітників управління прибув наряд патрульної поліції. Факт правопорушення з боку так званих заявників та їх представників зафіксовано. В ситуації розбиратимуться правоохоронні органи.
Для довідки: Упродовж 2016 року Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області, органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями розглянуто та задоволено 2342 клопотань учасників АТО на понад ніж 2,48 тис. га земель різного цільового призначення, надано 1749 дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну площу 1909,76 га, прийнято 593 рішення про передачу у власність земельних ділянок загальною площею 576,8 га. За минулий рік на території області для задоволення потреб учасників АТО зарезервовано 2,1 тис.га земель сільськогосподарського призначення державної власності.
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