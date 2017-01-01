

Бюджет Херсонщини 2017: Спорт, медицина. Загальні показники та нововведення Новости Херсона » Срочно! Спортивна галузь



Граничний обсяг видатків обласного бюджету на 2017 рік по управлінню з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, доведений Департаментом фінансів облдержадміністрації, становить 31 157,9 тис. грн, що на 6 619,3 тис. грн. або 27 % більше за обсяг 2016 року.



Із вказаної суми на заробітну плату підвідомчих управлінню установ, а саме: 6 спортивних шкіл, комунального закладу «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» обласної ради, обласним центрам «Інваспорт» та «Спорт для всіх» (всього – 361,6 штатних одиниць) передбачається 18 044,8 тис. грн. (60,8 % від загального обсягу), що на 6 011,1 тис. грн або 50 % більше ніж у 2016 році.



На оплату комунальних послуг та енергоносіїв цих установ передбачено 3 170,3 тис. грн (10,7 % від загального обсягу), що на 996,5 тис. грн. або 45,8 % більше ніж у 2016 році і повністю забезпечує потребу.



Кошти на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств передбачаються у сумі 3 680,2 тис. грн, що на 484,4 тис. грн (15,2 %) більше ніж у 2016 році.



Також передбачено 540,0 тис. грн. на виплату щомісячних стипендій провідним спортсменам області (30 стипендій у розмірі по 1,5 тис. грн), 536,3 тис. грн на фінансування обласної штатної збірної команди резервного спорту чисельністю 10 спортсменів, а також 180,0 тис грн. на придбання спортивного човна академічного для комунального закладу «Херсонська школа вищої спортивної майстерності» Херсонської обласної ради.



Видатки по незахищених статтях підвідомчих управлінню установ розраховані на рівні минулого року і становлять 2 488,8 тис. грн



На спортивні заходи управлінню передбачено 3 117,7 тис. грн, що на 800,0 тис. грн. більше ніж у 2016 році.



«Хоча видатки нового бюджету і перевищують відповідні показники минулого року, цих коштів не достатньо у зв’язку із зростанням вартості проїзду, проживання, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, нагородної атрибутики та ін.» – зазначає начальник управління з питань фізичної культури та спорту ОДА Юрій Семченко.



«Тому, ми розраховуємо, що для проведення на належному рівні обласних спортивних змагань, забезпечення якісної підготовки та участі спортсменів області у всеукраїнських змаганнях, а також утримання у належному стані спортивних об’єктів впродовж року фінансування спортивної сфери буде збільшено, як це було у 2016 році» – зазначив Ю.Семченко.



Для довідки: на сферу фізкультури і спорту з обласного бюджету у другому півріччі 2016 року додатково виділено більше 5 млн. грн, що перевищує суму, затверджену на початку року, майже на 45 %.



Галузь охорони здоров’я



Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров’я ОДА щодо розподілення бюджетних коштів для обласних закладів сфери охорони здоров’я на 2017 рік було виділено 699,5 млн грн.



По видатках на сферу охорони здоров’я кошти будуть розподілені за необхідністю до закладів охорони здоров’я та безпосередньо хворим:



– 18,3 млн грн – цільові видатки на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет I типу. Під диспансерним наглядом перебуває 5924 дорослих та 186 дітей, які потребують щоденного лікування інсуліном.



– 19,0 млн грн для обласного Центру нефрології, гемодіалізу і перитоніального діалізу Херсонської обласної клінічної лікарні на лікування 112 хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу.



– 0,4 млн грн для Херсонського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом для забезпечення виплат щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та здійснення банківських послуг, пов’язаних з виплатою цієї допомоги.



– 0,1 млн грн по КЗ ХОР «Херсонський обласний онкологічний диспансер» для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих відділень, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань.



Крім того, Херсонська область отримає цільові субвенції з державного бюджету:



• 3,8 млн грн для КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомои та медицини катастроф» ХОР на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги;



• 0,5 млн грн на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії (буде розподілено між обласними, районними та міськими закладами охорони здоров’я, які мають відповідне медобладнання);



• 13,6 млн грн на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, цукровий діабет II типу);



• 4,1 млн грн для КЗ ХОР «Обласний кардіологічний диспансер» на придбання ангіографічного обладнання.



Водночас, з обласного бюджету передбачено:



– 3,6 млн грн для забезпечення мешканців безкоштовною медичною діагностикою в обласних закладах охорони здоров’я за направленням лікаря (загальний аналіз крові, аналіз крові (цукор), аналіз сечі, ультразвукова діагностика (дослідження органів черевної порожнини, сечевого міхура, малого тазу (жінки-трансабдомінальним методом), простати (чоловіки), рентгенографічне обстеження грудної клітини);



– 0,1 млн грн на виплату стипендії у розмірі 5 тис.грн 20 кращим медичним працівникам галузі (10 номінацій по 2 особи).



Обсяг обласного бюджету на 2017 рік становить 4203,0 млн грн, із них загального фонду – 4039 млн грн. У порівнянні з бюджетом 2016 року він зріс майже на 40 відсотків.



Надходження власних доходів визначено в сумі 455,2 млн грн, що на 85,1 млн грн або на 23 відсотка більше фактичних надходжень 2016 року.

В бюджеті у повному обсязі враховано видатки на оплату праці працюючим в бюджетній сфері, мінімальний розмір якої з 01 січня 2017 року становитиме 3200 гривень на місяць.



Вперше для обласного бюджету передбачено додаткову дотацію на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 165,3 млн грн.



Слід зазначити, що Херсонська область одна з небагатьох у 2017 році отримає цільові кошти у сумі 20,6 млн грн на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.



На 633,4 млн грн (33%) збільшився обсяг видатків на здійснення програм соціального захисту населення, які проводяться за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету.



За рахунок медичної субвенції передбачені цільові видатки на:



– лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 18,3 млн грн;



– лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 19,0 млн грн;



– виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та для лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,5 млн грн.



У цьому бюджеті за рахунок власних доходів заплановані видатки капітального характеру у сумі 14,5 млн грн, які передбачається спрямувати на вирішення найбільш невідкладних проблем.



Крім того, за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету передбачається придбання ангіографічного обладнання на суму 4,1 млн грн.



Також у наступному році продовжуватимуться роботи по перепрофілюванню незавершеного будівництва в смт Чаплинка та м.Скадовськ на житлові приміщення. На зазначені цілі в бюджеті передбачено 10,5 млн грн. Це забезпечить доступним і комфортним житлом військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та працівників бюджетної сфери.



За інформацією Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, основними завданнями для виконання обласного бюджету у 2017 році є наповнення дохідної частини та економне і раціональне використання коштів. Це дозволить вирішувати нагальні проблеми, які виникатимуть у ході його виконання.







Не нравится: 0, нравится: 0.



:|: Версия для печати :|: Комментариев: 0 :: Дата: Сегодня, 14:21 :: Посмотрели: 78





Другие новости по теме » Фінансово - бюджетна галузь Херсонської області станом на 04 листопада 2011 ...

» Стан виконання обласного бюджету за січень 2012 року

» Фінансово - бюджетна галузь Херсонської області станом на 26.08.2011

» Херсонська обласна рада буде коштувати херсонцям 6 239,7 тис. грн

» Довідка про стан справ у фінансово - бюджетній галузі Херсонської області с ...









Загрузка