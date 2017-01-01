МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Книжковий Миколай завітав до Херсона
В 2017 році обласною державною адміністрацією буде продовжено роботу щодо популяризації української книги та читання.

Департаментом з питань внутрішньої та інформаційної політики ОДА розроблено заходи в рамках програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки, якими передбачено започаткування у 2017 році обласної виставки книжок, сприяння участі видавництв області у всеукраїнських книжкових виставках-ярмарках, підтримка місцевих видавництв та авторів шляхом випуску українських книжок та їх розповсюдження. У минулому році також здійснювалося видання книг, проте через обмеженість коштів надруковано лише ІІ том альбому «Хронологія мужності» – видання, яке присвячено пам’яті херсонців, загиблих на війні з російським агресором.

Книжковий Миколай завітав до Херсона

Потреба у вжитті додаткових заходів щодо стимулювання до випуску та розповсюдження україномовної видавничої продукції виникла вже давно.
Для збільшення накладів інформаційних та книжкових україномовних видань, кількості видавництв, які випускають україномовні книжки, враховуючи значимість популяризації української книги і читання у патріотичному вихованні молоді, в області минулого року була проведена наступна робота.

Так, у жовтні минулого року робочою групою з питань сприяння книговиданню та книгорозповсюдженню в області у складі представників бібліотек, спілки письменників, місцевих видавництв, галузей освіти та культури затверджено перелік видань місцевих авторів, які будуть надруковані у 2017 року відповідно до програми. Обласною радою підтримано таке рішення робочої групи, в результаті чого за кошти обласного бюджету у світ вийдуть 14 українських книжок місцевих авторів. Також на засіданні робочої групи директор книготоргівельної мережі «Учбова книга» Ганна Лісова висловила пропозицію про проведення книжкової виставки у Херсоні, яку підтримали усі члени робочої групи.

І напередодні святкування Дня Святого Миколая управлінням культури облдержадміністрації за підтримки книготоргівельної мережі «Учбова книга», 3-х обласних бібліотек та комунального підприємства «Кіновідеопрокат» в Херсоні 17 – 18 грудня було організовано Перший Південний фестиваль книги і читання «Книжковий Миколай».

Для цього було запрошено видавництва Херсонщини та інших областей. Так, у приміщенні кіноконцертного залу «Ювілейний» свою продукцію на фестивалі книги і читання представили 16 українських видавництв: “Апріорі” (Львів), “Астролябія” (Львів), “БАК” (Львів) “Видавництво Ірини Гудим” (Миколаїв), “Видавництво Старого Лева” (Львів), “Кальварія” (Львів), “Каменяр” (Львів), “Клуб Сімейного Дозвілля” (Харків), “Махаон” (Київ), “ОЛДІ-плюс” (Херсон), “Піраміда” (Львів), ” Ранок “(Харків),” Свічадо “(Львів),” Теза “(Вінниця),” Тріада “(Львів),” Урбіно “(Львів),” Фонтан казок “(Київ).

Організаторами фестивалю підготовлено для гостей насичену програму: виставку-продаж книжкової продукції, презентації видавництв, автограф-сесії з письменниками, різні майстер-класи, інтерактивні ігри та розваги разом з Книжковим Миколаєм.

Для відкриття фестивалю був запрошений голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, він привітав мешканців області та гостей з відкриттям книжкового фестивалю на Херсонщині, який вперше проводиться на території Херсонської області та подякував організаторам та гостям, які відгукнулися та приїхали на захід: «Херсонщина вважається менш читаючою, аніж Львівщина. Проте я сподіваюсь, що з цього дня, ми, як говориться, наздоженемо і переженемо львів’ян».

Львівськими-майстрами, гостями фестивалю були представлені численні майстер-класи. Так, перший день фестивалю запам’ятався відвідувачам за майстер-класом валяння із вовни від Василини Федів під назвою “Світ фантазії й шерсті”. Віра Олеш і Надія Гнат зі Львова провели майстер-клас “Краса і секрети української хустки – від минулого до сьогодення”.

Кращі книги, створені тими, хто любить Україну, були представлені на цьому фестивалі. Зокрема презентував свої книги автор дитячих казок Євген Куцев з Миколаєва “Казки Новорічної ялинки”, “Казка про Три-сьоме царство”, “Казки чарівні і правдиві”. Розповідаючи про свої творіння, автор зазначив, що йому приємно презентувати свої книжки в Херсоні та висловив сподівання, що вони будуть користуватися таким же широким попитом, як у Миколаєві.

Цей захід можна назвати не тільки книжковим, а й патріотичним, адже під час фестивалю проведено майстер-класи, які популяризували український фольклор, українську міфологію, кухню та традиції. Патріотичному вихованню сприяли і зустрічі, з атмосферою як у родинному колі, українських авторів з читачами. На них проходили поетичні авторські читання та виконання пісень українських письменників та поетів Марії Чумарної, Дари Корній та Надії Мориквас з міста Львів, Івана Гентоша, Олександра Кобилякова, Лани Перлулайнен, Сашка Свєтогорова, Зиновія Суходуба, Богдана Кухти, Марії Пак, Віри Олеш, Людмили Пуляєвої-Чижович, Остапа Осмира.




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 09:54   ::  Посмотрели: 85  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее


Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее


Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо


Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"