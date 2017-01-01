

Книжковий Миколай завітав до Херсона Новости Херсона » Срочно! В 2017 році обласною державною адміністрацією буде продовжено роботу щодо популяризації української книги та читання.



Департаментом з питань внутрішньої та інформаційної політики ОДА розроблено заходи в рамках програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки, якими передбачено започаткування у 2017 році обласної виставки книжок, сприяння участі видавництв області у всеукраїнських книжкових виставках-ярмарках, підтримка місцевих видавництв та авторів шляхом випуску українських книжок та їх розповсюдження. У минулому році також здійснювалося видання книг, проте через обмеженість коштів надруковано лише ІІ том альбому «Хронологія мужності» – видання, яке присвячено пам’яті херсонців, загиблих на війні з російським агресором.







Потреба у вжитті додаткових заходів щодо стимулювання до випуску та розповсюдження україномовної видавничої продукції виникла вже давно.

Для збільшення накладів інформаційних та книжкових україномовних видань, кількості видавництв, які випускають україномовні книжки, враховуючи значимість популяризації української книги і читання у патріотичному вихованні молоді, в області минулого року була проведена наступна робота.



Так, у жовтні минулого року робочою групою з питань сприяння книговиданню та книгорозповсюдженню в області у складі представників бібліотек, спілки письменників, місцевих видавництв, галузей освіти та культури затверджено перелік видань місцевих авторів, які будуть надруковані у 2017 року відповідно до програми. Обласною радою підтримано таке рішення робочої групи, в результаті чого за кошти обласного бюджету у світ вийдуть 14 українських книжок місцевих авторів. Також на засіданні робочої групи директор книготоргівельної мережі «Учбова книга» Ганна Лісова висловила пропозицію про проведення книжкової виставки у Херсоні, яку підтримали усі члени робочої групи.



І напередодні святкування Дня Святого Миколая управлінням культури облдержадміністрації за підтримки книготоргівельної мережі «Учбова книга», 3-х обласних бібліотек та комунального підприємства «Кіновідеопрокат» в Херсоні 17 – 18 грудня було організовано Перший Південний фестиваль книги і читання «Книжковий Миколай».



Для цього було запрошено видавництва Херсонщини та інших областей. Так, у приміщенні кіноконцертного залу «Ювілейний» свою продукцію на фестивалі книги і читання представили 16 українських видавництв: “Апріорі” (Львів), “Астролябія” (Львів), “БАК” (Львів) “Видавництво Ірини Гудим” (Миколаїв), “Видавництво Старого Лева” (Львів), “Кальварія” (Львів), “Каменяр” (Львів), “Клуб Сімейного Дозвілля” (Харків), “Махаон” (Київ), “ОЛДІ-плюс” (Херсон), “Піраміда” (Львів), ” Ранок “(Харків),” Свічадо “(Львів),” Теза “(Вінниця),” Тріада “(Львів),” Урбіно “(Львів),” Фонтан казок “(Київ).



Організаторами фестивалю підготовлено для гостей насичену програму: виставку-продаж книжкової продукції, презентації видавництв, автограф-сесії з письменниками, різні майстер-класи, інтерактивні ігри та розваги разом з Книжковим Миколаєм.



Для відкриття фестивалю був запрошений голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, він привітав мешканців області та гостей з відкриттям книжкового фестивалю на Херсонщині, який вперше проводиться на території Херсонської області та подякував організаторам та гостям, які відгукнулися та приїхали на захід: «Херсонщина вважається менш читаючою, аніж Львівщина. Проте я сподіваюсь, що з цього дня, ми, як говориться, наздоженемо і переженемо львів’ян».



Львівськими-майстрами, гостями фестивалю були представлені численні майстер-класи. Так, перший день фестивалю запам’ятався відвідувачам за майстер-класом валяння із вовни від Василини Федів під назвою “Світ фантазії й шерсті”. Віра Олеш і Надія Гнат зі Львова провели майстер-клас “Краса і секрети української хустки – від минулого до сьогодення”.



Кращі книги, створені тими, хто любить Україну, були представлені на цьому фестивалі. Зокрема презентував свої книги автор дитячих казок Євген Куцев з Миколаєва “Казки Новорічної ялинки”, “Казка про Три-сьоме царство”, “Казки чарівні і правдиві”. Розповідаючи про свої творіння, автор зазначив, що йому приємно презентувати свої книжки в Херсоні та висловив сподівання, що вони будуть користуватися таким же широким попитом, як у Миколаєві.



Цей захід можна назвати не тільки книжковим, а й патріотичним, адже під час фестивалю проведено майстер-класи, які популяризували український фольклор, українську міфологію, кухню та традиції. Патріотичному вихованню сприяли і зустрічі, з атмосферою як у родинному колі, українських авторів з читачами. На них проходили поетичні авторські читання та виконання пісень українських письменників та поетів Марії Чумарної, Дари Корній та Надії Мориквас з міста Львів, Івана Гентоша, Олександра Кобилякова, Лани Перлулайнен, Сашка Свєтогорова, Зиновія Суходуба, Богдана Кухти, Марії Пак, Віри Олеш, Людмили Пуляєвої-Чижович, Остапа Осмира. Департаментом з питань внутрішньої та інформаційної політики ОДА розроблено заходи в рамках програми розвитку інформаційного простору Херсонської області на 2017 – 2020 роки, якими передбачено започаткування у 2017 році обласної виставки книжок, сприяння участі видавництв області у всеукраїнських книжкових виставках-ярмарках, підтримка місцевих видавництв та авторів шляхом випуску українських книжок та їх розповсюдження. У минулому році також здійснювалося видання книг, проте через обмеженість коштів надруковано лише ІІ том альбому «Хронологія мужності» – видання, яке присвячено пам’яті херсонців, загиблих на війні з російським агресором.Потреба у вжитті додаткових заходів щодо стимулювання до випуску та розповсюдження україномовної видавничої продукції виникла вже давно.Для збільшення накладів інформаційних та книжкових україномовних видань, кількості видавництв, які випускають україномовні книжки, враховуючи значимість популяризації української книги і читання у патріотичному вихованні молоді, в області минулого року була проведена наступна робота.Так, у жовтні минулого року робочою групою з питань сприяння книговиданню та книгорозповсюдженню в області у складі представників бібліотек, спілки письменників, місцевих видавництв, галузей освіти та культури затверджено перелік видань місцевих авторів, які будуть надруковані у 2017 року відповідно до програми. Обласною радою підтримано таке рішення робочої групи, в результаті чого за кошти обласного бюджету у світ вийдуть 14 українських книжок місцевих авторів. Також на засіданні робочої групи директор книготоргівельної мережі «Учбова книга» Ганна Лісова висловила пропозицію про проведення книжкової виставки у Херсоні, яку підтримали усі члени робочої групи.І напередодні святкування Дня Святого Миколая управлінням культури облдержадміністрації за підтримки книготоргівельної мережі «Учбова книга», 3-х обласних бібліотек та комунального підприємства «Кіновідеопрокат» в Херсоні 17 – 18 грудня було організовано Перший Південний фестиваль книги і читання «Книжковий Миколай».Для цього було запрошено видавництва Херсонщини та інших областей. Так, у приміщенні кіноконцертного залу «Ювілейний» свою продукцію на фестивалі книги і читання представили 16 українських видавництв: “Апріорі” (Львів), “Астролябія” (Львів), “БАК” (Львів) “Видавництво Ірини Гудим” (Миколаїв), “Видавництво Старого Лева” (Львів), “Кальварія” (Львів), “Каменяр” (Львів), “Клуб Сімейного Дозвілля” (Харків), “Махаон” (Київ), “ОЛДІ-плюс” (Херсон), “Піраміда” (Львів), ” Ранок “(Харків),” Свічадо “(Львів),” Теза “(Вінниця),” Тріада “(Львів),” Урбіно “(Львів),” Фонтан казок “(Київ).Організаторами фестивалю підготовлено для гостей насичену програму: виставку-продаж книжкової продукції, презентації видавництв, автограф-сесії з письменниками, різні майстер-класи, інтерактивні ігри та розваги разом з Книжковим Миколаєм.Для відкриття фестивалю був запрошений голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, він привітав мешканців області та гостей з відкриттям книжкового фестивалю на Херсонщині, який вперше проводиться на території Херсонської області та подякував організаторам та гостям, які відгукнулися та приїхали на захід: «Херсонщина вважається менш читаючою, аніж Львівщина. Проте я сподіваюсь, що з цього дня, ми, як говориться, наздоженемо і переженемо львів’ян».Львівськими-майстрами, гостями фестивалю були представлені численні майстер-класи. Так, перший день фестивалю запам’ятався відвідувачам за майстер-класом валяння із вовни від Василини Федів під назвою “Світ фантазії й шерсті”. Віра Олеш і Надія Гнат зі Львова провели майстер-клас “Краса і секрети української хустки – від минулого до сьогодення”.Кращі книги, створені тими, хто любить Україну, були представлені на цьому фестивалі. Зокрема презентував свої книги автор дитячих казок Євген Куцев з Миколаєва “Казки Новорічної ялинки”, “Казка про Три-сьоме царство”, “Казки чарівні і правдиві”. Розповідаючи про свої творіння, автор зазначив, що йому приємно презентувати свої книжки в Херсоні та висловив сподівання, що вони будуть користуватися таким же широким попитом, як у Миколаєві.Цей захід можна назвати не тільки книжковим, а й патріотичним, адже під час фестивалю проведено майстер-класи, які популяризували український фольклор, українську міфологію, кухню та традиції. Патріотичному вихованню сприяли і зустрічі, з атмосферою як у родинному колі, українських авторів з читачами. На них проходили поетичні авторські читання та виконання пісень українських письменників та поетів Марії Чумарної, Дари Корній та Надії Мориквас з міста Львів, Івана Гентоша, Олександра Кобилякова, Лани Перлулайнен, Сашка Свєтогорова, Зиновія Суходуба, Богдана Кухти, Марії Пак, Віри Олеш, Людмили Пуляєвої-Чижович, Остапа Осмира.







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