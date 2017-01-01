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В мерії обіцяють, що жодних звільнень лікарів не буде
Ніхто не звільнятиме лікарів. Саме такою є принципова позиція міського голови Володимира Миколаєнка.

Під час зустрічі з лікарями стоматполіклінік ім.Лучанського та Є.Карабелеша очільник міста разом із заступником директора департаменту фінансів Іриною Демешко, начальником управління охорони здоров'я міської ради Світланою Межерицькою обмірковували ситуацію, яку у Херсоні обговорюють вже декілька місяців.

Нагадаємо, що згідно п.18 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України із 1 січня 2017 року місцеві бюджети, які мають відносини з дербюджетом, переходять на програмно-цільовий метод фінансування. Згідно цього, лікарні здійснюватимуть багатопрофільну стаціонарну допомогу, а стоматологічні поліклініки та пологові відділення - цільову. Відповідно, стоматполіклініки та пологові будинки, що досі знаходились у складі лікарень, мають перейти у підпорядкування Центрів надання первинної медико-санітарної допомоги.

Це, за словами Ірини Демешко, означає, що лікар залишається працювати на своєму місці, зміниться лише запис у трудовій книжці.

Втім, не всі лікарі згодні з такими змінами. Так, колектив стоматології ім.Лучанського виявив бажання перейти на спецрахунки та самостійно заробляти на утримання лікарні. Позиція міської влади у цьому плані однозначна - зробити так, щоб спеціалісти не втратили роботу, люди не відчули погіршення медичних послуг.

Реформа медичної галузі породила чимало популістичних заяв деяких політиканів. Вони не розібралися у суті реформи і піднімають соціальну напругу на рівному місці, говорячи про звільнення лікарів та закриття лікарень.

"Я готовий чути ваші пропозиції. Якщо є альтернативні шляхи законного вирішення проблеми - давайте шукати їх разом", - зауважив Володимир Миколаєнко.




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