В умовах війни на Сході України багато херсонців, так як і мешканців інших регіонів надають посильну підтримку військовим, стають волонтерами і в міру своїх можливостей передають солдатам необхідні їх речі, медикаменти, продукти.
Так, звичайні продавці на ринку, розміщеного в Дніпровському районі, зібрали кошти та закупили вологі серветки - саме те, що просили наші бійці.
Мешканець Херсона, який здійснює свою підприємницьку діяльність на Дніпровському ринку, передав їм благодійну фінансову допомогу, але виявив побажання не розповсюджувати своє ім’я, зазначивши, що робить це не для піару, а задля перемоги.
Загалом спільними зусиллями закуплено вологих серветок на суму понад 4000 грн, які будуть передані волонтерами до Донецької області.
Це не вперше продавчині ринків Дніпровського району допомагають українським бійцям. У минулому році вони передавали солдатам берци, теплі речі, в’язані носки, жилети, светри, рукавички, обладнання, кошти для придбання військового одягу.
«Нам хочеться, що коли наступить день перемоги, а ми віримо, що він наступить швидко, кожен громадянин сказав спокійно - і я долучився до цього, я зробив все, що міг», - зазначили вони, передаючи серветки.
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