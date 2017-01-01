В связи с ухудшением гидрометеоусловий капитан Херсонского морпорта с полуночи 4 января объявил в порту начало ледовой кампании. Об этом сообщили в АМПУ.



Суда, следующие в порт и из порта должны быть обеспечены необходимым объемом запасов продовольствия, воды и топлива. Проводка судов в регионе проводится в составе ледовых караванов.



В порту ледовые операции обеспечивает буксир "Бакай". Буксиры "Дунай", суда "Отважный", "ЛК-49", "ПС-305", "Механик Воробьев", "Михаил Сницар" находятся в готовности для обеспечения ледовых операций, отмечают в АМПУ.



По состоянию на 4 января сплоченность льда на Херсонском морском канале составляет 7 баллов, лед толщиной 5-7 см. На Бугско-Днепровском лиманском канале сплоченность льда - 4-8 баллов, лед толщиной 3-5 см. Другие морские порты Украины работают в штатном режиме.



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