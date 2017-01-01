5 січня об 11.00 та 14.00 в обласному академічному музично-драматичному театрі ім. М.Куліша в рамках обласної акції для дітей сільської місцевості та дітей пільгових категорій «Різдвяні подорожі для тебе» відбудуться дві вистави, після яких діти отримають солодкі подарунки. По закінченню всі бажаючі зможуть відвідати новорічно-різдвяні заходи, підготовлені обласними музеями.
10.00 в Обласному Палаці молоді і студентів пройде новорічне благодійне свято для дітей пільгових категорій «Губернаторська ялинка».
Для дітей актори академічного обласного театру ляльок підготували виставу та розважальну програму, після яких діти отримають новорічні подарунки.
Також зануритись в історію християнського свята мешканці Херсонщини зможуть завітавши на Різдвяну шопку, яка відкриється на площі Свободи
о 13.00.
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