Чиновники Голопристанской РГА совместно с представителями Рыбальченского сельсовета проинспектировали ремонт дороги Старая Збурьевка - Геройское на участке от с. Рыбальче до с. Виноградное.Вот, что об увиденном сообщила заместитель главы Голопристанской РГА Елена Кравченко-Скалозуб:
«Посмотрите на эти фото, дорога делалась в двадцатый числах декабря, асфальт клали прямо в лужи грязи и льда. Как результат - пять километров откровенной халтуры.Пять километров позорного и наплевательского отношения к своим служебным обязанностям голопристанских дорожников!!!», - назвала увиденное чиновник»,- написала она в facebookЗаказчиком выполнения данных работ была Служба автомобильных дорог ( балансодержатель дороги), а исполнителем - Голопристанское Райду.
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