30 грудня 2016 року відбулась інформаційна зустріч для голів об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Організаторами заходу, присвяченого питанням енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних будинків, стали ХМГО «Центр розвитку ОСББ «Пліч-о-пліч» та Громадянська мережа ОПОРА.
Учасники зустрічі обговорили питання переваги пільгових кредитів на термомодернізацію, якими скористалися деякі голови ОСББ міста Херсона. Також присутні розповіли, які заходи з економії енергоресурсів вони вже втілили у своїх будинках. Представники ОПОРИ рекомендували головам об’єднань прості поради з енергозбереження у власній оселі.
«У нашому під’їзді було завжди холодно, бо вікна були старі і будинок не був утеплений. І ми задумалися про нові пластикові вікна з системою енергозбереження, та на загальних зборах вирішили взяти кредит. Адже у зв’язку з підвищенням тарифів ми розуміємо, що потрібно робити якомога більше заходів з термомодернізації по всьому будинку», – прокоментувала зустріч голова одного з херсонських об’єднань пані Людмила.
«Взагалі термомодернізація вже давно потрібна всім будинкам, особливо у старобудовах. У Херсоні таких багато будинків дуже багато, саме тому в них потрібно робити всі можливі заходів з енергозбереження. Сьогодні ми почули багато успішних історій від тих, хто скористався державними кредитами та залишився задоволений результатом», – розповіла місцевий координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Аелітта Олійник.
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