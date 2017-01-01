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Херсон готується до негоди
Херсон готується до негоди - 6, 7, 8 січня 2017 року у зв'язку з переміщенням активного південного циклону по місту очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильні хуртовини, на дорогах ожеледиця, снігові замети, снігові накати, а також різке зниження температури повітря.

На дорогах міста, за словами начальника КП "Дорожник" Валентина Чеснокова, у ці дні працюватиме 10 одиниць техніки, серед яких снігоочисні машини, піскорозкидувачі, погрузчики. На підприємстві заготовлено більше 3-х тонн піщано-сольової суміші, якою посипатимуть проїжджу частину.

Окрім того, готова до роботи у негоду і спецтехніка підрядних організацій Херсона.

Також у місті розгорнуто мобільні пункти обігріву за адресами: вул.Вишнева (Блюхера), 12 та просп. Св.Кирила та Мефодія (Димитрова), 16-а. Людей, які звертатимуться до цих пунктів забезпечуватимуть гарячими обідами.

У зв'зку із погіршенням погодних умов, звертаємося до водіїв з проханням, за можливості, обмежити рух транспортних засобів, особливо тих, що не змінили шини на зимові.

Також міська влада просить не паркувати автівки на узбіччях доріг, оскільки вони блокують роботу снігоприбиральної техніки та не виїжджати 6-го січня із міста, а також не планувати поїздок на вихідні 7-9 січня.
У разі виникнення екстренних ситуацій звертайтеся за номерами телефонів: 15-80; (050) 309 1580; (097) 202 15 80.

Також працює диспетчерська служба КП "Дорожник": (0552) 29 16 69.




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