Слідчі прокуратури Херсонської області спільно зі співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в області задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 21 тис грн посадовцем міжрайонного відділення відділу технічного нагляду державної сільськогосподарської інспекції в Херсонській області.
За цю суму зловмисник обіцяв сприяти в допомозі при реєстрації сільськогосподарської техніки.
За даним фактом проводиться розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення службовцю про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають першочергові слідчі дії.
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