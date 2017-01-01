Херсонська земля вже вкотре прощається зі своїми синами – захисниками України.
Сьогодні у Стретенському Кафедральному Соборі відбулися прощання та похорони з героєм, санінструктором 21 батальйону «Сармат», херсонцем Веніаміном Куліковим, який героїчно загинув в зоні проведення АТО вночі 2 січня.
Куликов Веніамін Сергійович, 1982 р.н., раніше служив у 93 бригаді, а згодом підписав контракт та служив в 21 батальйоні.
Ще тільки влітку 2015-го всією Херсонщиною вітали його з одруженням. Це було перше весілля під час війни, а зараз без батька залишилися двоє маленьких дітей.
Провести Веніаміна в останній путь та віддати шану Герою зібралися сотні мешканців Херсона, керівництво області та міста, товариші по службі, родичі та друзі.
Під час громадської панахиди люди стали на коліна на знак пошани перед звитягою, мужністю та патріотизмом загиблого воїна, скандуючи «Герої не вмирають!».
Світла пам’ять світлій людині. Вічна слава Герою!
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