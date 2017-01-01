Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації проведено закупівлю 560 комплектів спеціальної форми військового зразка для проведення зборової підготовки військовозобов`язаних підрозділів територіальної оборони Херсонської області.
Такі заходи профільним структурним підрозділом ОДА проводяться в межах реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2016 рік, затвердженої рішенням сесії обласної ради.
Так, Департаментом були придбані зимові та літні комплекти й взуття більше ніж на 1 млн грн.
Нагадаємо, що впродовж осені 2016 року на території військових полігонів Херсонщини проведено 5 загальнодержавних навчань ЗСУ та 21 планове навчання районних та міських підрозділів територіальної оборони.
Не нравится: 0, нравится: 0.