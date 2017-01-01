У грудні 2016 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області проведена планова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства державним підприємством «Голопристанське лісомисливське господарство».
За результатами перевірки виявлено порушення вимог природоохоронного законодавства в частині ведення мисливського господарства та полювання.
Єгерська служба створена для охорони мисливських угідь не відповідає вимогам статті 29 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».
На час проведення перевірки у штаті підприємства налічувалося два працівника - мисливствознавець та єгер, що не відповідає встановленим вимогам про не менше як одного єгеря на п’ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь.
Виявлене екологами порушення має систематичний характер. У липні 2014 року керівництву ДП «Голопристанське ЛМГ» було надано припис щодо усунення аналогічних порушень вимог природоохоронного законодавства.
Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про мисливське господарство та полювання» Державна екологічна інспекція у Херсонській області розглядає питання щодо призупинення діяльності підприємства в частині ведення мисливського господарства та полювання.
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