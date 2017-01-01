30 грудня стартував прийом документів для конкурсного відбору на посади заступників керівників рибоохоронного патруля у Миколаївській та Одеській областях, а також у Азовському та Чорноморському басейнових управліннях.
«Ми запрошуємо всіх тих, кому небайдужий стан рибного господарства та хто відчуває в собі сили задля роботи в рибоохоронному патрулі, подавати документи, проходити конкурс. Галузі потрібні вмотивовані, чесні, ефективні люди», – наголосив Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
Нагадаємо, запуск рибоохоронного патруля на території всієї України є складовою Концепції реформування рибного господарства. Відповідно до неї 30.09.2015 р. КМУ було прийнято Постанову №894 «Питання функціонування територіальних органів Державного агентства рибного господарства», відповідно до якої розпочалася реформа органів рибоохорони: ліквідація діючих органів рибоохорони та створення нового органу «рибоохоронного патруля».Детальніше з умовами проведення конкурсу, посадовими обов’язками, кваліфікаційними вимогами можна ознайомитись за посиланням щодо:
- заступника начальника управління-начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області;
- заступника начальника управління-начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській області;
- заступника начальника управління-начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Азовського басейнового Управління Державного агентства рибного господарства;
- заступника начальника управління-начальника відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Чорноморського басейнового Управління Державного агентства рибного господарства.
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає поштою (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-а) комісії наступні документи. З переліком можна ознайомитись за посиланням
. Документи на участь у конкурсах приймаються за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-А до 18 год. 00 хв. 20 січня 2017 року (включно).
За додаткової інформації звертайтесь за телефоном: (044) 486-99-18 або на електронну адресу: kadry@darg.gov.ua
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