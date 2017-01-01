В облдержадміністрації 22 грудня 2016 року на зустрічі з громадськістю було обговорено встановлення меморіалу «Захисникам України різних поколінь».
На ній присутніх поінформували, що згідно із законодавством, міськвиконкомом Херсонської міської ради 20 грудня 2016 року було прийнято рішення «Про погодження місця встановлення меморіалу «Захисникам України різних поколінь», в якому погоджено місце його встановлення на території Шевченківського парку, в межах споруди «Дошка пошани».
На закладанні пам’ятного каменю, як запоруки того, що тут буде встановлено меморіал, 06 грудня 2016 року під час відзначення Дня Збройних Сил України, голова ОДА А.Гордєєв підкреслив: «За попередніми домовленостями з міською владою за результатами конкурсу Алея Героїв незалежної України буде перебудована у цілісний меморіальний комплекс на честь захисників України різних поколінь».
Наступним кроком стане оголошення конкурсу управлінням культури обласної державної адміністрації на проект пам’ятника, в якому зі своїми пропозиціями можуть взяти участь усі бажаючі. Кращий проект обиратиме конкурсна комісія, утворена управлінням культури ОДА, до якої увійдуть фахівці в цій сфері.
Як повідомила начальник управління культури облдержадміністрації С.Думинська, конкурс буде оголошено в першій декаді січня нового року.
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