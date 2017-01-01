Учителям Херсонського Таврійського ліцею мистецтв є чим пишатися.
І. Учениця 11-го класу Тян Марія, вихованка зразкової образотворчої студії «Перспектива», посіла І місце у 17-му Міжнародному конкурсі дитячого екологічного малюнка в Японії. Її робота вразила членів журі високим рівнем виконання, своєю креативністю та нестандартним підходом до розкриття теми конкурсу.
ІІ. Учениця 10-го класу Тернавська Катерина перемогла у Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв «Подільський зорепад», що відбувся у м. Вінниця, посівши ІІ місце серед більш ніж 100 учасників з усіх куточків України: Одеси, Херсону, Івано-Франківська, Житомира, Хмельницького, Рівного, Луцька, Гадяча та інших міст.
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